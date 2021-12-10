10 декабря в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» проедет матч дерби, в котором сыграют «Дженоа» и «Сампдория» в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Начало — в 22:45 по мск. «Дженоа» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

С десятью зачетными пунктами «Дженоа» находится в зоне вылета, на 19 месте, однако от 17 безопасной строки команда отстает на два балла.

«Грифоны» в текущем первенстве добыли пока только одну викторию, которая была еще на старте сезона в гостях над «Кальяри» 3:2. После чего они семь встреч свели вничью и восемь раз проиграли.

Напомним, что в конце октября главным тренером стал Андрей Шевченко, но по его руководством команда набрала только одно очко и не забила ни одного мяча. Этот пунт был добыт в гостевой игре с «Удинезе» — 0:0.

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Неудачи же состоялись дома с «Ромой» 0:2 и «Миланом» 0:3, а также в минувшем туре они уступили на выезде «Ювентусу» со счетом 0:2.

«Сампдория»

«Сампдория» же ненамного лучше выступает своего предстоящего соперника. У нее на счету 15 баллов и 15 строка в турнирной таблице итальянского чемпионата.

За 16 проведенных встреч «Дория» смогла добыть четыре победных результата, три поединка она свела вничью и потерпела девять поражений.

Календарь и таблица Серии А

«Моряки» проиграли в своих двух последних проведенных поединках, поочередно уступив с одинаковым счетом по 1:3 в гостях «Фиорентине» и на своем поле в минувшем туре «Лацио».

Перед этим «Сампа» смогла добыть две виктории подряд — на выезде над «Салернитаной» 2:0 и дома над «Вероной» -3:1.

В минувшем сезоне обе игры этих команд между собой завершились вничью с одинаковым счетом по 1:1. Отметим, что за пять последних очных встреч только один поединок не принес обоюдного обмена голами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сампдории» предлагают — 2.50.

На викторию «Дженоа» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.10.

«Грифоны» будут решительно настроены забить первый гол при Шевченко. И наверняка справятся со своей задачей, учитывая последние очные результаты этих команд. В общем, здесь ставим на обе забьют.