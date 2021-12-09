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    «Молотобойцы» подтвердят статус лидера?

    «Вест Хэм» — «Динамо» З. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига Европы, 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Динамо» З
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    Андрей Ярмоленко
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Динамо» З в рамках 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 23:00 мск. «Вест Хэм» — «Динамо» З: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 09 Декабря 2021 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 23:00 Динамо З Динамо З
  • Загреб
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    Коэффициенты на матч Вест Хэм — Динамо З

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
    •

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» уже застолбил за собой первое место в группе и выход в 1/8 финала Лиги Европы. Причем лондонцы далеко не в каждом матче играли в оптимальном составе.

    Оборона англичан действует практически безошибочно. В 5 матчах «молотобойцы» пропустили всего дважды.

    В последнем матче АПЛ «Вест Хэм» добыл важнейшую викторию. Победа над лидером «Челси» (3:2) далась команде Дэвида Мойеса нелегко.

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    Даже не имея турнирной мотивации, лондонцы способны создать проблемы почти любому оппоненту. Да и Мойес наверняка соорудит некоторую кадровую ротацию.

    «Динамо» З

    Хорваты сейчас вторые, но эту позицию еще нужно удержать. Причем для этого «Динамо» З хватит даже ничьей в Лондоне.

    Однако играть даже против не основной обоймы «молотобойцев» крайне непросто. Дома динамовцы уступили англичанам со счетом 0:2.

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  • 06/12/2021

    • В этом поединке гости обойдутся без Дени Джурича. Австралийский форвард давненько получил травму, и находится в клубном лазарете.

    В этом поединке хорваты вряд ли будут активно атаковать. Скорее всего, оптимальной тактикой динамовцев станет банальная игра на удержание нужного ничейного результата.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.00, на ничью за 3.70, а на «Динамо» З — за 3.75.

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    Даже без турнирной мотивации «молотобойцы» представляют собой грозную силу.

    Нестабильные хорваты явно намерены сыграть вторым номером.

    Даже не самый основной состав англичан наверняка сыграет с позиции силы и добьется своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 2.00.

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    «Вест Хэм» — «Динамо» З: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. «Молотобойцы» подтвердят статус лидера?
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