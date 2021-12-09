«Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Динамо» З в рамках 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 23:00 мск. «Вест Хэм» — «Динамо» З: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» уже застолбил за собой первое место в группе и выход в 1/8 финала Лиги Европы. Причем лондонцы далеко не в каждом матче играли в оптимальном составе.

Оборона англичан действует практически безошибочно. В 5 матчах «молотобойцы» пропустили всего дважды.

В последнем матче АПЛ «Вест Хэм» добыл важнейшую викторию. Победа над лидером «Челси» (3:2) далась команде Дэвида Мойеса нелегко.

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Даже не имея турнирной мотивации, лондонцы способны создать проблемы почти любому оппоненту. Да и Мойес наверняка соорудит некоторую кадровую ротацию.

«Динамо» З

Хорваты сейчас вторые, но эту позицию еще нужно удержать. Причем для этого «Динамо» З хватит даже ничьей в Лондоне.

Однако играть даже против не основной обоймы «молотобойцев» крайне непросто. Дома динамовцы уступили англичанам со счетом 0:2.

В этом поединке гости обойдутся без Дени Джурича. Австралийский форвард давненько получил травму, и находится в клубном лазарете.

В этом поединке хорваты вряд ли будут активно атаковать. Скорее всего, оптимальной тактикой динамовцев станет банальная игра на удержание нужного ничейного результата.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.00, на ничью за 3.70, а на «Динамо» З — за 3.75.

Даже без турнирной мотивации «молотобойцы» представляют собой грозную силу .

Нестабильные хорваты явно намерены сыграть вторым номером.

Даже не самый основной состав англичан наверняка сыграет с позиции силы и добьется своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 2.00.