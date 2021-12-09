Коэффициенты на матч Вест Хэм — Динамо З
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» уже застолбил за собой первое место в группе и выход в 1/8 финала Лиги Европы. Причем лондонцы далеко не в каждом матче играли в оптимальном составе.
Оборона англичан действует практически безошибочно. В 5 матчах «молотобойцы» пропустили всего дважды.
В последнем матче АПЛ «Вест Хэм» добыл важнейшую викторию. Победа над лидером «Челси» (3:2) далась команде Дэвида Мойеса нелегко.
Даже не имея турнирной мотивации, лондонцы способны создать проблемы почти любому оппоненту. Да и Мойес наверняка соорудит некоторую кадровую ротацию.
«Динамо» З
Хорваты сейчас вторые, но эту позицию еще нужно удержать. Причем для этого «Динамо» З хватит даже ничьей в Лондоне.
Однако играть даже против не основной обоймы «молотобойцев» крайне непросто. Дома динамовцы уступили англичанам со счетом 0:2.
В этом поединке гости обойдутся без Дени Джурича. Австралийский форвард давненько получил травму, и находится в клубном лазарете.
В этом поединке хорваты вряд ли будут активно атаковать. Скорее всего, оптимальной тактикой динамовцев станет банальная игра на удержание нужного ничейного результата.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.00, на ничью за 3.70, а на «Динамо» З — за 3.75.
Даже без турнирной мотивации
Нестабильные хорваты явно намерены сыграть вторым номером.
Даже не самый основной состав англичан наверняка сыграет с позиции силы и добьется своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 2.00.