В 6-м туре группового этапа Лиги конференций берлинский «Унион» на своем поле сыграет против пражской «Славии». Игра пройдет 9 декабря и начнется в 23:00 по мск. «Унион» — «Славия» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион» Берлин

За тур до финиша группового турнира «Унион» с шестью набранными очками идет на третьей строке, уступая всего балл «Славии», которая находится на позицию выше. На первое место оба клуба уже не претендуют.

Начал берлинский клуб как раз с игры против предстоящего противника в Праге, проиграв ее со счетом 1:3, после этого он разгромил в родных стенах «Маккаби» из Хайфы со счетом 3:0.

После этого немцы дважды были биты нидерландским «Фейеноордом» — 1:3 на выезде и 1:2 дома, а в прошлом туре они смогли на выезде нанести минимальное фиаско израильской команде — 1:0.

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Перед этим поединком «Унион» на своем поле обыграл «РБ Лейпциг» 2:1 в рамках чемпионата Германии. Данная виктория стала для него третьим за последние четыре встречи.

«Славия» Прага

«Славия» имеет в своем активе семь баллов и идет второй, но третья и четвертая строка отстает на пункт и три соответственно.

Стартовал коллектив из Праги с домашней виктории над предстоящим противником 3:1, затем поочередно проиграл в гостевых встречах 1:2 «Фейеноорду» и 0:1 «Маккаби».

В последующих двух матчах чешская команда взяла реванш на своем поле у израильтян, победив 1:0, а в прошлом игровом дне она расписала мировую в родных стенах с роттердамцами — 2:2.

К данному поединку «Славия» подходит с 9-матчевой беспроигрышной серией, в которой смогла одержать семь выигрышей и два раза сыграла вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Униона» предлагают — 1.97.

На викторию «Славии» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.55.

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«Унион» обыграть в данном турнире смог только «Маккаби», а вот с другими соперниками немцам не хватило опыта. «Славия» же имеет намного больший еврокубковый опыт, та и в последнее время демонстрирует отличные результаты.

В общем, в этой встрече ставим на непроигрыш чехов, который позволит им выйти в плей-офф.