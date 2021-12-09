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    «Славия» не отдаст вторую строку

    «Унион» — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.85) и ставки на футбол, Лига конференций, 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Славия» Прага
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    «Славия» Прага
    В 6-м туре группового этапа Лиги конференций берлинский «Унион» на своем поле сыграет против пражской «Славии». Игра пройдет 9 декабря и начнется в 23:00 по мск. «Унион» — «Славия» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа E 09 Декабря 2021 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 23:00 Славия П Славия П
  • Прага
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    Коэффициенты на матч Унион — Славия П

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
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    «Унион» Берлин

    За тур до финиша группового турнира «Унион» с шестью набранными очками идет на третьей строке, уступая всего балл «Славии», которая находится на позицию выше. На первое место оба клуба уже не претендуют.

    Начал берлинский клуб как раз с игры против предстоящего противника в Праге, проиграв ее со счетом 1:3, после этого он разгромил в родных стенах «Маккаби» из Хайфы со счетом 3:0.

    После этого немцы дважды были биты нидерландским «Фейеноордом» — 1:3 на выезде и 1:2 дома, а в прошлом туре они смогли на выезде нанести минимальное фиаско израильской команде — 1:0.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Перед этим поединком «Унион» на своем поле обыграл «РБ Лейпциг» 2:1 в рамках чемпионата Германии. Данная виктория стала для него третьим за последние четыре встречи.

    «Славия» Прага

    «Славия» имеет в своем активе семь баллов и идет второй, но третья и четвертая строка отстает на пункт и три соответственно.

    Стартовал коллектив из Праги с домашней виктории над предстоящим противником 3:1, затем поочередно проиграл в гостевых встречах 1:2 «Фейеноорду» и 0:1 «Маккаби».

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  • 06/12/2021

    • В последующих двух матчах чешская команда взяла реванш на своем поле у израильтян, победив 1:0, а в прошлом игровом дне она расписала мировую в родных стенах с роттердамцами — 2:2.

    К данному поединку «Славия» подходит с 9-матчевой беспроигрышной серией, в которой смогла одержать семь выигрышей и два раза сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Униона» предлагают — 1.97.

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    На викторию «Славии» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.55.

    Все прогнозы на футбол

    «Унион» обыграть в данном турнире смог только «Маккаби», а вот с другими соперниками немцам не хватило опыта. «Славия» же имеет намного больший еврокубковый опыт, та и в последнее время демонстрирует отличные результаты.

    В общем, в этой встрече ставим на непроигрыш чехов, который позволит им выйти в плей-офф.

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    «Унион» — «Славия» Прага: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. «Славия» не отдаст вторую строку
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