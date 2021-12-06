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    «Оружейники» расшевелят арагонцев?

    «Сарагоса» — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, Чемпионат Испании, 6 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Эйбар»
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    «Эйбар»
    В понедельник, 6 декабря, в рамках 19-го тура второго испанского дивизиона «Сарагоса» на своей арене «Ла-Ромареда» примет «Эйбар». Встреча начнется в 18:00 по мск. «Сарагоса» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 06 Декабря 2021 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 18:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    Коэффициенты на матч Сарагоса — Эйбар

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
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    «Сарагоса»

    В прошлом розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с трудом избежала понижения в классе, а в этом вполне даже может побороться за выход в элиту, по крайней мере за зону плей-офф.

    После 18-ти туров арагонцы с 23 очками идут на 11 месте в турнирной таблице в пяти пунктах от шестой строки, правда, от и от опасной зоны они оторвались на такое же количество баллов.

    За последние 15 встреч первенства коллектив потерпел лишь одно фиаско, проиграв в позапрошлом туре дома «Леганесу» 0:2. Еще в этот период команда четыре игры выиграла и аж десять матчей свела вничью. Одна из них была в прошлом туре на выезде с аутсайдером «Аморебьетой» — 1:1.

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    В данном первенстве «Сарагоса» в родных стенах смогла одержать лишь одну викторию, дважды уступила, а также шесть матчей закончила вничью, разница мячей — 5:6.

    «Эйбар»

    «Эйбар», вылетевший в прошлом году из Примеры, планирует с ходу вернуться в элиту. Сейчас он идет на втором месте, однако много проигрывая первой строке, а конкуренты находятся совсем рядом.

    За 18 проведенных встреч «оружейники» смогли добыть десять викторий, пять матчей они завершили мировыми исходами и трижды были повержены, забили 28 голов, пропустили на семь меньше.

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    • Последнее фиаско у коллектива состоялось еже в конце октября — в гостях от «Вальядолида» 0:2. После этого он трижды победил и два раза сыграл вничью. В минувшем туре состоялась домашняя победа над «Жироной» — 4:2.

    На чужих полях «Эйбар» в этом розыгрыше Сегунды выиграл три встречи из девяти проведенных при двух фиаско и четырех мировых.

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    Последний раз между собой эти команды играли в 2017 году. И тогда «Эйбар» в товарняке нанес поражение «Сарагосе» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Сарагосы» — 2.70, победа «Эйбара» — 2.80, ничья — 3.13.

    Арагонцы в основном играют крайне нерезультативно, но в гости к ним приедет «Эйбар», являющийся вторым в этой лиге по забитым мячам. В общем, хотя бы на пару мячей здесь рассчитывать можно.

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    «Сарагоса» — «Эйбар»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 06.12.2021. Прогнозы на футбол. «Оружейники» расшевелят арагонцев?
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