В понедельник, 6 декабря, в рамках 19-го тура второго испанского дивизиона «Сарагоса» на своей арене «Ла-Ромареда» примет «Эйбар». Встреча начнется в 18:00 по мск. «Сарагоса» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

В прошлом розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с трудом избежала понижения в классе, а в этом вполне даже может побороться за выход в элиту, по крайней мере за зону плей-офф.

После 18-ти туров арагонцы с 23 очками идут на 11 месте в турнирной таблице в пяти пунктах от шестой строки, правда, от и от опасной зоны они оторвались на такое же количество баллов.

За последние 15 встреч первенства коллектив потерпел лишь одно фиаско, проиграв в позапрошлом туре дома «Леганесу» 0:2. Еще в этот период команда четыре игры выиграла и аж десять матчей свела вничью. Одна из них была в прошлом туре на выезде с аутсайдером «Аморебьетой» — 1:1.

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В данном первенстве «Сарагоса» в родных стенах смогла одержать лишь одну викторию, дважды уступила, а также шесть матчей закончила вничью, разница мячей — 5:6.

«Эйбар»

«Эйбар», вылетевший в прошлом году из Примеры, планирует с ходу вернуться в элиту. Сейчас он идет на втором месте, однако много проигрывая первой строке, а конкуренты находятся совсем рядом.

За 18 проведенных встреч «оружейники» смогли добыть десять викторий, пять матчей они завершили мировыми исходами и трижды были повержены, забили 28 голов, пропустили на семь меньше.

Последнее фиаско у коллектива состоялось еже в конце октября — в гостях от «Вальядолида» 0:2. После этого он трижды победил и два раза сыграл вничью. В минувшем туре состоялась домашняя победа над «Жироной» — 4:2.

На чужих полях «Эйбар» в этом розыгрыше Сегунды выиграл три встречи из девяти проведенных при двух фиаско и четырех мировых.

Последний раз между собой эти команды играли в 2017 году. И тогда «Эйбар» в товарняке нанес поражение «Сарагосе» со счетом 2:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Сарагосы» — 2.70, победа «Эйбара» — 2.80, ничья — 3.13.

Арагонцы в основном играют крайне нерезультативно, но в гости к ним приедет «Эйбар», являющийся вторым в этой лиге по забитым мячам. В общем, хотя бы на пару мячей здесь рассчитывать можно.