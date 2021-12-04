В поединке 17 тура французской Лиги 1 «Марсель» проведет домашний матч против «Бреста» на поле стадиона «Велодром». Начало встречи 4 декабря в 19:00 мск. «Марсель» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Олимпийцы» после 15 туров имеют 29 очков и занимают 2 место в таблице чемпионата Франции. При этом, у них на игру меньше, чем у ближайших преследователей.

После сорванного матча с «Лионом» «Марсель» провел 2 поединка, которые завершились его победой. Коллектив победил «Труа» и «Нант». В обоих случаях результат был 1:0.

Ранее коллектив Хорхе Сампаоли проиграл «Галатасараю» 2:4 в Лиге Европы и сыграл вничью с «Метцом» в чемпионате со счетом 0:0.

Календарь и таблица Лиги 1

«Марсель» не проигрывал в последних 4 домашних матчах и пропустил за этот отрезок всего один мяч.

«Брест»

Гости располагаются на 11 строчке. У них 21 очко в активе, причем 15 из них были набраны в пяти последних турах.

«Брест» победил 5 раз подряд перед игрой с «Марселем». До этой успешной серии команда не выигрывала. Также отметим, что в 5 победных встречах коллектив пропустил только 2 мяча.

Серия «Бреста» началась с победы над «Монако» (2:0). Затем «пираты» набрали по 3 пункта в матчах с «Лорьяном» (2:1), «Лансом» (4:0), «Бордо» (2:1) и «Сент-Этьеном» (1:0).

К выезду в Марсель «Брест» подошел с беспроигрышной гостевой серией из трех поединков.

Прогноз и ставка

На победу «Марселя» букмекеры предлагают поставить с котировкой 1.62. На ничью выставлен коэффициент 4.30. Победа «Бреста» оценивается в 5.50.

Судя по всему «Брест» сейчас на подъеме. Команда начала побеждать и «Марселю» придется постараться, чтобы добыть очки. У обоих соперников есть общая черта — они мало пропускали в прошлых турах .

Букмекеры предлагают поставить на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.74. Предлагаем воспользоваться этим вариантом. Шесть матчей «Марселя» подряд заканчивались с тоталом меньше 2.5.