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    «Марсель» и «Брест» много не забьют?

    «Марсель» — «Брест». Прогноз (к. 1.74) и ставки на футбол, Лига 1, 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Брест»
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    Димитри Пайе
    В поединке 17 тура французской Лиги 1 «Марсель» проведет домашний матч против «Бреста» на поле стадиона «Велодром». Начало встречи 4 декабря в 19:00 мск. «Марсель» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Декабря 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 19:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Марсель — Брест

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
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    «Марсель»

    «Олимпийцы» после 15 туров имеют 29 очков и занимают 2 место в таблице чемпионата Франции. При этом, у них на игру меньше, чем у ближайших преследователей.

    После сорванного матча с «Лионом» «Марсель» провел 2 поединка, которые завершились его победой. Коллектив победил «Труа» и «Нант». В обоих случаях результат был 1:0.

    Ранее коллектив Хорхе Сампаоли проиграл «Галатасараю» 2:4 в Лиге Европы и сыграл вничью с «Метцом» в чемпионате со счетом 0:0.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Марсель» не проигрывал в последних 4 домашних матчах и пропустил за этот отрезок всего один мяч.

    «Брест»

    Гости располагаются на 11 строчке. У них 21 очко в активе, причем 15 из них были набраны в пяти последних турах.

    «Брест» победил 5 раз подряд перед игрой с «Марселем». До этой успешной серии команда не выигрывала. Также отметим, что в 5 победных встречах коллектив пропустил только 2 мяча.

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    • Серия «Бреста» началась с победы над «Монако» (2:0). Затем «пираты» набрали по 3 пункта в матчах с «Лорьяном» (2:1), «Лансом» (4:0), «Бордо» (2:1) и «Сент-Этьеном» (1:0).

    К выезду в Марсель «Брест» подошел с беспроигрышной гостевой серией из трех поединков.

    Прогноз и ставка

    На победу «Марселя» букмекеры предлагают поставить с котировкой 1.62. На ничью выставлен коэффициент 4.30. Победа «Бреста» оценивается в 5.50.

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    Судя по всему «Брест» сейчас на подъеме. Команда начала побеждать и «Марселю» придется постараться, чтобы добыть очки. У обоих соперников есть общая черта — они мало пропускали в прошлых турах.

    Букмекеры предлагают поставить на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.74. Предлагаем воспользоваться этим вариантом. Шесть матчей «Марселя» подряд заканчивались с тоталом меньше 2.5.

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    «Марсель» — «Брест»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. «Марсель» и «Брест» много не забьют?
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