В поединке 17 тура французской Лиги 1 «Лилль» проведет домашний матч против «Труа». Начало встречи 4 декабря в 21:00 мск. «Лилль» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» находится на 12-й строчке. В активе «догов» сейчас 21 очко.

Действующий чемпион провалил начало сезона, но сейчас результаты стали заметно лучше. В том числе в Лиге чемпионов, где «Лилль» в трех предыдущих матчах набрал семь очков и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

В чемпионате Франции клуб в шести предыдущих матчах потерпел только одно поражение. Правда, четыре остальные игры завершились вничью.

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Последние шесть поединков во всех турнирах коллектив не знает поражений. В трех из них ему удалось одержать победы.

«Труа»

«Труа» откровенно нависает над зоной вылета (16), имея 16 очков и следующее поражение может опустить команду еще ниже.

До последнего тура гости не могли выиграть в трех матчах чемпионата, уступив дважды подряд. 31 октября у «Труа» была ничья с «Ренном» со счетом 2:2.

После этого коллектив крупно проиграл «Лансу» 4:0, а затем у себя дома минимально уступил «Сент-Этьену».

Серия неудач прервалась в последнем поединке французского первенства, когда клуб на своем поле обыграл «Лорьян» (2:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.