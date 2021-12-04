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    Сохранит ли беспроигрышную серию «Лилль»?

    «Лилль» — «Труа». Прогноз (к. 2.00) и ставки на футбол, Лига 1, 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Труа»
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    «Лилль» занимает 12 место Лиги 1
    В поединке 17 тура французской Лиги 1 «Лилль» проведет домашний матч против «Труа». Начало встречи 4 декабря в 21:00 мск. «Лилль» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Декабря 2021 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 21:00 Труа Труа
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Лилль — Труа

  • 1
  • 1.42
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  • 4.80
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
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    «Лилль»

    «Лилль» находится на 12-й строчке. В активе «догов» сейчас 21 очко.

    Действующий чемпион провалил начало сезона, но сейчас результаты стали заметно лучше. В том числе в Лиге чемпионов, где «Лилль» в трех предыдущих матчах набрал семь очков и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

    В чемпионате Франции клуб в шести предыдущих матчах потерпел только одно поражение. Правда, четыре остальные игры завершились вничью.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Последние шесть поединков во всех турнирах коллектив не знает поражений. В трех из них ему удалось одержать победы.

    «Труа»

    «Труа» откровенно нависает над зоной вылета (16), имея 16 очков и следующее поражение может опустить команду еще ниже.

    До последнего тура гости не могли выиграть в трех матчах чемпионата, уступив дважды подряд. 31 октября у «Труа» была ничья с «Ренном» со счетом 2:2.

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    • После этого коллектив крупно проиграл «Лансу» 4:0, а затем у себя дома минимально уступил «Сент-Этьену».

    Серия неудач прервалась в последнем поединке французского первенства, когда клуб на своем поле обыграл «Лорьян» (2:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.

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    «Лилль» — «Труа»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. Сохранит ли беспроигрышную серию «Лилль»?
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