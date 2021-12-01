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    Сможет ли «Реал» выиграть у «Атлетика»?

    «Реал» — «Атлетик». Прогноз (к. 2.32) и ставки на чемпионат Испании 1 декабря 2021 года

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    Карим Бензема
    Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Атлетика» в рамках перенесенного матча 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 декабря в Мадриде, начало — в 22:00 мск. «Реал» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Декабря 2021 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    Коэффициенты на матч Реал Мадрид — Атлетик

  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
    •

    «Реал»

    «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги после 14-ти сыгранных матчей. «Мадрид» опережает ближайших преследователей — «Атлетико» и «Реал Сосьедад» — на четыре очка.

    Беспроигрышная серия «Реала» составляет уже девять матчей (восемь побед и одна ничья).

    В минувшее воскресенье команда Карло Анчелотти одержала волевую победу над «Севильей» (2:1). Решающий гол Винисиус Жуниор забил незадолго до финального свистка шикарным ударом из-за пределов штрафной.

    «Реал» еще ни разу в этом сезоне не проигрывал на своем поле в рамках чемпионата Испании.

    «Атлетик»

    «Атлетик» тем временем занимает восьмое место. В 14-ти матчах баски набрали 20 очков.

    «Атлетик» до сих пор потерпел лишь два поражения. Команда Марселино регулярно набирает очки. Правда, в последнее время возникли проблемы с победами.

    Последний раз «Атлетик» выигрывал в конце октября, после чего выдал серию из пяти матчей без побед. В четырех случаях клуб из Бильбао сыграл вничью.

    Все прогнозы на футбол

    Шесть из семи гостевых матчей «Атлетика» в Ла Лиге завершились вничью (по три раза 0:0 и 1:1).

    Прогноз и ставка

    На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Атлетика» — за 6.85.

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    Недавние матчи показали, что «Реал» находится в хорошей форме, но встречи с басками это всегда отдельная история. «Мадриду», как правило, очень тяжело даются матчи против «Атлетика».

    Поэтому от ставок на исход, пожалуй, лучше воздержаться. В таком плотном графике ни одна команда не сможет регулярно только побеждать.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.32.

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    «Реал» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал» выиграть у «Атлетика»?
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