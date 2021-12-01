Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Атлетика» в рамках перенесенного матча 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 декабря в Мадриде, начало — в 22:00 мск. «Реал» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги после 14-ти сыгранных матчей. «Мадрид» опережает ближайших преследователей — «Атлетико» и «Реал Сосьедад» — на четыре очка.

Беспроигрышная серия «Реала» составляет уже девять матчей (восемь побед и одна ничья).

В минувшее воскресенье команда Карло Анчелотти одержала волевую победу над «Севильей» (2:1). Решающий гол Винисиус Жуниор забил незадолго до финального свистка шикарным ударом из-за пределов штрафной.

«Реал» еще ни разу в этом сезоне не проигрывал на своем поле в рамках чемпионата Испании.

«Атлетик»

«Атлетик» тем временем занимает восьмое место. В 14-ти матчах баски набрали 20 очков.

«Атлетик» до сих пор потерпел лишь два поражения. Команда Марселино регулярно набирает очки. Правда, в последнее время возникли проблемы с победами.

Последний раз «Атлетик» выигрывал в конце октября, после чего выдал серию из пяти матчей без побед. В четырех случаях клуб из Бильбао сыграл вничью.

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Шесть из семи гостевых матчей «Атлетика» в Ла Лиге завершились вничью (по три раза 0:0 и 1:1).

Прогноз и ставка

На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Атлетика» — за 6.85.

Недавние матчи показали, что «Реал» находится в хорошей форме, но встречи с басками это всегда отдельная история. «Мадриду», как правило, очень тяжело даются матчи против «Атлетика».

Поэтому от ставок на исход, пожалуй, лучше воздержаться. В таком плотном графике ни одна команда не сможет регулярно только побеждать.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.32.