В 15-м туре итальянской Серии А миланский «Интер» на своей арене сразится со «Специей». Поединок состоится 1 декабря и начнется в 20:30 по мск. «Интер» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» вышел победителем из своих трех последних игр. В этот период коллектив выиграл две встречи в чемпионате страны, а также одолел донецкий «Шахтер» 2:0 в ЛЧ, где он пробился в плей-офф.

Сейчас у миланского клуба 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой он дважды сыграл вничью и добился семи побед. В минувшем туре чемпионата состоялась выездная виктория над «Венецией» со счетом 2:0.

В турнирной таблице чемпионата Италии «черно-синие» находятся на третьей позиции, имея в своем активе 31 балл, уступая четыре очка лидеру. За 14 игр у них девять викторий, четыре мировые и одно фиаско.

Календарь и таблица Серии А

Что касается домашней статистики, то у «Интера» еще нет поражений в родных стенах. У команды четыре выигрыша и две ничьи.

«Специя»

«Специя» с 11 зачетными баллами находится в непосредственной близости от зоны вылета, опережая ее всего лишь на один пункт.

За 14 проведенных встреч у «орлят» три виктории, два мировых исхода и аж девять поражений. Разница мячей в этих играх составляет 15:32.

Все прогнозы на Серию А

В минувшем туре коллектив потерпел домашнее минимальное фиаско от «Болоньи» со счетом 0:1, а игровым днем ранее он был на выезде разгромлен «Аталантой» — 2:5.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Серии А «Специя» добилась всего лишь одной виктории, раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.

В минувшем сезоне «Интер» в поединках со «Специей» набрал четыре очка, победив 2:1 дома и сыграв 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Интера» — 1.21, победа «Специи» — 14.00, ничья — 7.60.

В этом поединке прогнозируем крупную победу миланского клуба над «орлятами», которые в гостях в последнее время только проигрывают.