ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЗолотой мяч-2021: Снова Месси Ферран ТорресТрансферный дайджест. 23-29 ноября Александр СоболевПенальти и Соболев-спаситель. «Спартак» избежал поражения в матче с «Уфой»
  • 00:11
    • Месси стал обладателем «Золотого мяча» 2021 года
  • 23:15
    • Левандовски — лучший форвард года по версии France Football
  • 23:01
    • Педри — лучший молодой игрок года по версии France Football
  • 00:21
    • Доннарумма выиграл приз лучшему вратарю имени Яшина
  • 22:21
    • Овечкин — первая звезда недели в НХЛ
  • 21:04
    • «Арсенал» дома победил «Локомотив»
  • 20:13
    • Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира
    Все новости спорта

    «Орлята» не избегут разгрома в Милане

    «Интер» — «Специя». Прогноз, ставка (к. 2.39) на футбол, Чемпионат Италии, 1 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Специя Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Специя»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лаутаро Мартинес
    В 15-м туре итальянской Серии А миланский «Интер» на своей арене сразится со «Специей». Поединок состоится 1 декабря и начнется в 20:30 по мск. «Интер» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 01 Декабря 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 20:30 Специя Специя
  • Италия. Серия А
    •

    Коэффициенты на матч Интер — Специя

  • 1
  • 1.22
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 12.00
  • Ставка!
    •

    «Интер»

    «Интер» вышел победителем из своих трех последних игр. В этот период коллектив выиграл две встречи в чемпионате страны, а также одолел донецкий «Шахтер» 2:0 в ЛЧ, где он пробился в плей-офф.

    Сейчас у миланского клуба 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой он дважды сыграл вничью и добился семи побед. В минувшем туре чемпионата состоялась выездная виктория над «Венецией» со счетом 2:0.

    В турнирной таблице чемпионата Италии «черно-синие» находятся на третьей позиции, имея в своем активе 31 балл, уступая четыре очка лидеру. За 14 игр у них девять викторий, четыре мировые и одно фиаско.

    Календарь и таблица Серии А

    Что касается домашней статистики, то у «Интера» еще нет поражений в родных стенах. У команды четыре выигрыша и две ничьи.

    «Специя»

    «Специя» с 11 зачетными баллами находится в непосредственной близости от зоны вылета, опережая ее всего лишь на один пункт.

    За 14 проведенных встреч у «орлят» три виктории, два мировых исхода и аж девять поражений. Разница мячей в этих играх составляет 15:32.

    Все прогнозы на Серию А

    В минувшем туре коллектив потерпел домашнее минимальное фиаско от «Болоньи» со счетом 0:1, а игровым днем ранее он был на выезде разгромлен «Аталантой» — 2:5.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Серии А «Специя» добилась всего лишь одной виктории, раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В минувшем сезоне «Интер» в поединках со «Специей» набрал четыре очка, победив 2:1 дома и сыграв 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Интера» — 1.21, победа «Специи» — 14.00, ничья — 7.60.

    В этом поединке прогнозируем крупную победу миланского клуба над «орлятами», которые в гостях в последнее время только проигрывают.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Алашкерт — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аталанта — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Фиорентина — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.01
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Верона — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эбро — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брага — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Специя»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. «Орлята» не избегут разгрома в Милане
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры