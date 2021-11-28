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    «Горняки» разберут на запчасти «Ингулец»?

    «Ингулец» — «Шахтер» Д. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, УПЛ, 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ингулец» — «Шахтер» Д
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    Фернандо
    «Ингулец» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 15:00 мск. «Ингулец» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ингулец»

    «Ингулец» в нынешнем сезоне борется за выживание. Впрочем, на текущий момент петровцы занимают предпоследнее 15 место с 10 очками в активе.

    Единственным положительным моментом стала ничья с чемпионом еще на старте сезона. Однако сейчас «Ингулец» в кризисе: три (!) месяца без побед!

    В минувшем туре УПЛ «Ингулец» вновь огорчил результатом. Команда Сергея Лавриненко сыграла лишь в ничью с «Минаем» (2:2).

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    Состав у команды относительно неплохой, однако очки даются с трудом. Плюс ко всему, «Ингулец» еще никогда не брал очки в матчах с «Шахтером».

    «Шахтер» Д

    После поражения от «Интера» (2:0), «горняки» выбыли не только из Лиги чемпионов, а из еврокубков вообще. Впрочем, даже без этого «Шахтер» Д бросит все силы на чемпионат.

    Правда, здесь команде Роберто Де Дзерби будет не столь комфортно. Виной тому пресловутый лимит, из-за которого итальянский коуч вынужден искать места в составе украинцам.

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    • Отставание от лидера «Динамо» суперминимальное — один забитый мяч! И нет никаких сомнений, что настрой «горняков» на матчи УПЛ будет запредельный.

    Ротация после миланского матча наверняка будет. Так, с первых минут могут появиться Артем Бондаренко и Михаил Мудрик.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.15, на ничью за 7.70, а на «Ингулец» — за 16.00.

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    «Ингулец» едва ли способен дать бой разъяренным неудачами «горнякам».

    Команда Де Дзерби явно не упустит своего, и выиграет убедительно.

    Гости выглядят в несколько раз мощнее соперника, и наверняка легко добудут три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтер» Д -2.5 с коэффициентом 2.30.

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    «Ингулец» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. «Горняки» разберут на запчасти «Ингулец»?
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