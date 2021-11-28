«Ингулец»
«Ингулец» в нынешнем сезоне борется за выживание. Впрочем, на текущий момент петровцы занимают предпоследнее 15 место с 10 очками в активе.
Единственным положительным моментом стала ничья с чемпионом еще на старте сезона. Однако сейчас «Ингулец» в кризисе: три (!) месяца без побед!
В минувшем туре УПЛ «Ингулец» вновь огорчил результатом. Команда Сергея Лавриненко сыграла лишь в ничью с «Минаем» (2:2).
Состав у команды относительно неплохой, однако очки даются с трудом. Плюс ко всему, «Ингулец» еще никогда не брал очки в матчах с «Шахтером».
«Шахтер» Д
После поражения от «Интера» (2:0), «горняки» выбыли не только из Лиги чемпионов, а из еврокубков вообще. Впрочем, даже без этого «Шахтер» Д бросит все силы на чемпионат.
Правда, здесь команде Роберто Де Дзерби будет не столь комфортно. Виной тому пресловутый лимит, из-за которого итальянский коуч вынужден искать места в составе украинцам.
Отставание от лидера «Динамо» суперминимальное — один забитый мяч! И нет никаких сомнений, что настрой «горняков» на матчи УПЛ будет запредельный.
Ротация после миланского матча наверняка будет. Так, с первых минут могут появиться Артем Бондаренко и Михаил Мудрик.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.15, на ничью за 7.70, а на «Ингулец» — за 16.00.
«Ингулец» едва ли способен дать бой разъяренным неудачами «горнякам».
Гости выглядят в несколько раз мощнее соперника, и наверняка легко добудут три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтер» Д -2.5 с коэффициентом 2.30.