«Ингулец» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 15:00 мск. «Ингулец» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ингулец»

«Ингулец» в нынешнем сезоне борется за выживание. Впрочем, на текущий момент петровцы занимают предпоследнее 15 место с 10 очками в активе.

Единственным положительным моментом стала ничья с чемпионом еще на старте сезона. Однако сейчас «Ингулец» в кризисе: три (!) месяца без побед!

В минувшем туре УПЛ «Ингулец» вновь огорчил результатом. Команда Сергея Лавриненко сыграла лишь в ничью с «Минаем» (2:2).

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Состав у команды относительно неплохой, однако очки даются с трудом. Плюс ко всему, «Ингулец» еще никогда не брал очки в матчах с «Шахтером».

«Шахтер» Д

После поражения от «Интера» (2:0), «горняки» выбыли не только из Лиги чемпионов, а из еврокубков вообще. Впрочем, даже без этого «Шахтер» Д бросит все силы на чемпионат.

Правда, здесь команде Роберто Де Дзерби будет не столь комфортно. Виной тому пресловутый лимит, из-за которого итальянский коуч вынужден искать места в составе украинцам.

Отставание от лидера «Динамо» суперминимальное — один забитый мяч! И нет никаких сомнений, что настрой «горняков» на матчи УПЛ будет запредельный.

Ротация после миланского матча наверняка будет. Так, с первых минут могут появиться Артем Бондаренко и Михаил Мудрик.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.15, на ничью за 7.70, а на «Ингулец» — за 16.00.

«Ингулец» едва ли способен дать бой разъяренным неудачами «горнякам».

Команда Де Дзерби явно не упустит своего , и выиграет убедительно.

Гости выглядят в несколько раз мощнее соперника, и наверняка легко добудут три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтер» Д -2.5 с коэффициентом 2.30.