«Рейнджерс» сыграет на своем поле против «Спарты» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября в Глазго, начало — в 23:00 мск. «Рейнджерс» — «Спарта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

В первом туре Лиги Европы «Рейнджерс» потерпел фиаско на своем поле от французского «Лиона» (0:2) и на выезде пражской «Спарте» (0:1), но затем обыграли дома грядущего оппонента (2:0).

В третьей игре стадии «Плюшевые» переиграли дома «Брондбю» (2:0), в четвертом — разошлись миром 1:1 с ним же, и теперь идут на третьем месте с четырьмя очками.

Важно отметить, что во время ноябрьской международной паузы клуб покинул ушедший в «Астон Виллу» наставник Стивен Джеррард, которого заменил Джованни ван Бронкхорст.

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Еще до прихода нидерландца его новые подопечным вылетели из Кубка шотландской Лиги «Хиберниану» (1:3), пока обязанного главного тренера исполнял Дэвид Маккалум.

«Спарта»

На евроарене летом «Спарта» стартовала в Лиге чемпионов, но если пройти венский «Рапид» в квалификации удалось, то «Монако» оказался чешской команде не под силу.

В итоге команда оказалась в групповом этапе Лиги Европы, где смогла набрать четыре очка в четырех турах. Она сыграла вничью с «Брондбю» (0:0), дома победила «Рейнджерс» (1:0) и двжады уступила «Лиону» (3:4 и 0:3).

Коллектив расположился на втором месте в группе, по личным встречам опережая «Рейнджерс». Вся борьба за плей-офф еще впереди.

Октябрь пражане закончили без поражений в трех матчах кряду. Тем не менее, в ноябре они дважды проиграли и один раз выиграли в трех поединках.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.