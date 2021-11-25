«Рейнджерс»
В первом туре Лиги Европы «Рейнджерс» потерпел фиаско на своем поле от французского «Лиона» (0:2) и на выезде пражской «Спарте» (0:1), но затем обыграли дома грядущего оппонента (2:0).
В третьей игре стадии «Плюшевые» переиграли дома «Брондбю» (2:0), в четвертом — разошлись миром 1:1 с ним же, и теперь идут на третьем месте с четырьмя очками.
Важно отметить, что во время ноябрьской международной паузы клуб покинул ушедший в «Астон Виллу» наставник Стивен Джеррард, которого заменил Джованни ван Бронкхорст.
Еще до прихода нидерландца его новые подопечным вылетели из Кубка шотландской Лиги «Хиберниану» (1:3), пока обязанного главного тренера исполнял Дэвид Маккалум.
«Спарта»
На евроарене летом «Спарта» стартовала в Лиге чемпионов, но если пройти венский «Рапид» в квалификации удалось, то «Монако» оказался чешской команде не под силу.
В итоге команда оказалась в групповом этапе Лиги Европы, где смогла набрать четыре очка в четырех турах. Она сыграла вничью с «Брондбю» (0:0), дома победила «Рейнджерс» (1:0) и двжады уступила «Лиону» (3:4 и 0:3).
Коллектив расположился на втором месте в группе, по личным встречам опережая «Рейнджерс». Вся борьба за плей-офф еще впереди.
Октябрь пражане закончили без поражений в трех матчах кряду. Тем не менее, в ноябре они дважды проиграли и один раз выиграли в трех поединках.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.
Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.