В четверг, 25 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги конференций финский ХИК на своем поле сыграет с армянским клубом «Алашкерт». Игра начнется в 20:45 по мск. ХИК — «Алашкерт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ХИК

ХИК является действующим чемпионом Финляндии и стартовал в Лиге чемпионов, но надолго там не задержался, и через Лигу Европы пробился в Лигу конференций сразу на групповую стадию.

В этом турнире «сине-белые» после четырех проведенных матчей смогли заработать всего лишь три пункта, которыми идут третьими. Коллектив уже лишился шансов пробиться в плей-офф.

Свои пункты клуб из Хельсинки набрал в гостевой игре как раз с «Алашкертом», выиграв 4:2. Остальные же три поединка финны проиграли, не забив в них ни одного гола.

Все прогнозы на Лигу конференций

Проигрыши состоялись дома от австрийского ЛАСКа 0:2, а также ХИК был дважды разгромлен «Маккаби» Тель-Авив — 0:5 дома и 0:3 в гостях.

«Алашкерт»

«Алашкерт» прошел по такому же пути, как и его предстоящий противник. Начал с Лиги чемпионов, но затем скатился до Лиги конференций.

Отметим, что в последней стадии отбора Лиги Европу армяне оказали отчаенное сопротивление шотландскому «Рейнджерс», пропустив от него всего один гол — 0:0 и 0:1.

На групповой стадии Лиги конференций «Алашкерт» ни набрал ни одного очка и замыкает группу, где наверняка и останется. Армяне забили всего три гола, а пропустили аж 13.

Начал коллектив с крупного выездного фиаско от «Маккаби» 1:4, после чего дома уступил ХИКу 2:4, и дважды был повержен ЛАСКом — 0:3 на своем поле и 0:2 в готсях.

Прогноз и ставка на ХИК — «Алашкерт»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ХИКа предлагают — 1.45.

На викторию «Алашкерта» дают — 6.90, ничья оценена — в 4.50.

Финны превосходят в классе армянский коллектив. Ожидаем, что «Алашкер» потерпит очередное фиаско, проиграв с разницей в несколько мячей.