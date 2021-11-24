«Бешикташ» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 20:45 мск. «Бешикташ» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

«Бешикташ» в Лиге чемпионов проваливается. Турецкий клуб еще не набрал ни одного очка в 4 турах.

Стамбульцы имеют ужасающую разницу мячей (2:12). Наверняка две оставшихся встречи команда будет стараться провести достойно.

В своем чемпионате дела у «Бешикташа» также не особо ладятся. В минувшем туре стамбульцы по всем статьям уступили «Аланьяспору» (2:0), и занимают скромное 9 место.

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Кадровые проблемы у «Бешикташа» имеются, но незначительные. Лишь Миши Батшуайи получил травму спину, и в этом поединке не примет участие.

«Аякс»

Голландцы неудержимы, и 12 очков — тому явное подтверждение. «Аякс», разумеется, постарается сохранить за собой полупозишен в виде первого места.

Себастьен Аллер забивает почти так же активно, как и Левандовски. В активе форварда амстердамцев уже 9 мячей в чемпионате Нидерландов и 7 в Лиге Чемпионов.

«Аякс» свой последний матч чемпионата провел почти идеально. На выезде команда разнесла в щепки «Валвейк» (0:5), а Аллер отличился дублем.

Наверняка мощная атакующая линия амстердамцев вновь проявит себя с наилучшей стороны. Ведь кроме Аллера мощно выглядит Душан Тадич.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.45, на ничью за 4.20, а на «Бешикташ» — за 7.00.

Турки выглядят блекло, и вряд ли дадут бой лидеру квартета.

«Аякс» прекрасно атакует , и наверняка постарается обеспечить себе первое место в группе.

Слабая оборона «Бешикташа» вновь не справится с натиском блестящих голландцев. Наши прогноз и ставка — Фора «Аякса» -1.5 с коэффициентом 2.20.