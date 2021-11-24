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    «Аякс» устроит показательную порку «орлам»?

    «Бешикташ» — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Лига чемпионов, 24 ноября 2021 года

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    Лисандро Мартинес
    «Бешикташ» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 20:45 мск. «Бешикташ» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 24 Ноября 2021 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 20:45 Аякс Аякс
  • Амстердам
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.30
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.47
  • Ставка!
    •

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» в Лиге чемпионов проваливается. Турецкий клуб еще не набрал ни одного очка в 4 турах.

    Стамбульцы имеют ужасающую разницу мячей (2:12). Наверняка две оставшихся встречи команда будет стараться провести достойно.

    В своем чемпионате дела у «Бешикташа» также не особо ладятся. В минувшем туре стамбульцы по всем статьям уступили «Аланьяспору» (2:0), и занимают скромное 9 место.

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    Кадровые проблемы у «Бешикташа» имеются, но незначительные. Лишь Миши Батшуайи получил травму спину, и в этом поединке не примет участие.

    «Аякс»

    Голландцы неудержимы, и 12 очков — тому явное подтверждение. «Аякс», разумеется, постарается сохранить за собой полупозишен в виде первого места.

    Себастьен Аллер забивает почти так же активно, как и Левандовски. В активе форварда амстердамцев уже 9 мячей в чемпионате Нидерландов и 7 в Лиге Чемпионов.

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    • «Аякс» свой последний матч чемпионата провел почти идеально. На выезде команда разнесла в щепки «Валвейк» (0:5), а Аллер отличился дублем.

    Наверняка мощная атакующая линия амстердамцев вновь проявит себя с наилучшей стороны. Ведь кроме Аллера мощно выглядит Душан Тадич.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.45, на ничью за 4.20, а на «Бешикташ» — за 7.00.

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    Турки выглядят блекло, и вряд ли дадут бой лидеру квартета.

    «Аякс» прекрасно атакует, и наверняка постарается обеспечить себе первое место в группе.

    Слабая оборона «Бешикташа» вновь не справится с натиском блестящих голландцев. Наши прогноз и ставка — Фора «Аякса» -1.5 с коэффициентом 2.20.

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    «Бешикташ» — «Аякс»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 24.11.2021. Прогнозы на футбол. «Аякс» устроит показательную порку «орлам»?
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