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    «Милан» не уступит «матрасникам»?

    «Атлетико» — «Милан». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Лига чемпионов, 24 ноября 2021 года

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    Златан Ибрагимович
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 24 Ноября 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Милан Милан
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
    •

    «Атлетико»

    «Атлетико» в Лиге чемпионов выступает ниже своих возможностей. Всего 4 очка в 4 матчах — явно не лучшая диспозиция.

    Команда Диего Симеоне отстает от идущего вторым «Порту» на один пункт. Так что в оставшихся поединках мадридцам нужно поднатужиться.

    В своем чемпионате дела у «Атлетико» также не особо ладятся. В минувшем туре «матрасники» минимально одолели «Осасуну», и занимают скромное 4 место.

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    Кадровые проблемы у «Атлетико» имеются, и весьма серьезные. Дисквалифицирован Антуан Гризманн, травмы получили Жоау Феликс и Киран Триппьер.

    «Милан»

    Нынешняя Лига чемпионов для миланцев провальная. «Россонери» набрали только один пункт, но, парадокс, еще могут теоретически побороться даже за 2 место в группе.

    Правда, для этого «Милану» нужно обыгрывать «Атлетико». Быть может, в очередной раз команду вытянет 40-летний Златан Ибрагимович?!

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  • 21/11/2021

    • «Милан» свой последний матч чемпионата провел неудачно. Перестрелка с «Фиорентиной» завершилась обидным поражением (4:3).

    В Мадриде миланцам не помогут Анте Ребич и Давид Калабриа. Впрочем, у миланцев есть кому играть, и даже добывать нужный результат. Не верите?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.64, на ничью за 4.20, а на «Милан» — за 5.60.

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    Мадридцы в последних поединках выглядят бледновато, к тому же не сыграет один из лидеров команды Гризманн.

    «Милан» прекрасно атакует, и наверняка постарается взять очки.

    Миланцам нужно активно атаковать, дабы сохранить шансы на еврокубковую весну. Наши прогноз и ставка — Победа «Милана» или ничья с коэффициентом 2.37.

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    «Атлетико» — «Милан»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 24.11.2021. Прогнозы на футбол. «Милан» не уступит «матрасникам»?
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