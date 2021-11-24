«Атлетико» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» в Лиге чемпионов выступает ниже своих возможностей. Всего 4 очка в 4 матчах — явно не лучшая диспозиция.

Команда Диего Симеоне отстает от идущего вторым «Порту» на один пункт. Так что в оставшихся поединках мадридцам нужно поднатужиться.

В своем чемпионате дела у «Атлетико» также не особо ладятся. В минувшем туре «матрасники» минимально одолели «Осасуну», и занимают скромное 4 место.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Кадровые проблемы у «Атлетико» имеются, и весьма серьезные. Дисквалифицирован Антуан Гризманн, травмы получили Жоау Феликс и Киран Триппьер.

«Милан»

Нынешняя Лига чемпионов для миланцев провальная. «Россонери» набрали только один пункт, но, парадокс, еще могут теоретически побороться даже за 2 место в группе.

Правда, для этого «Милану» нужно обыгрывать «Атлетико». Быть может, в очередной раз команду вытянет 40-летний Златан Ибрагимович?!

«Милан» свой последний матч чемпионата провел неудачно. Перестрелка с «Фиорентиной» завершилась обидным поражением (4:3).

В Мадриде миланцам не помогут Анте Ребич и Давид Калабриа. Впрочем, у миланцев есть кому играть, и даже добывать нужный результат. Не верите?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.64, на ничью за 4.20, а на «Милан» — за 5.60.

Мадридцы в последних поединках выглядят бледновато, к тому же не сыграет один из лидеров команды Гризманн.

«Милан» прекрасно атакует , и наверняка постарается взять очки.

Миланцам нужно активно атаковать, дабы сохранить шансы на еврокубковую весну. Наши прогноз и ставка — Победа «Милана» или ничья с коэффициентом 2.37.