ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» разгромил «Лестер»«Челси» разобрал «Лестер», свернувший с верного пути «Краснодар»Жара в Краснодаре. Центральный матч тура оправдал ожидания Стивен КокерСамые странные трансферы в футболе. Переход Кокера в «Ливерпуль» и подписание Бентнера «Ювентусом»
  • 00:56
    • Гол Депая принес «Барселоне» победу в первом матче Хави
  • 00:16
    • СМИ: Руководство «МЮ» не пришло к решению о будущем Сульшера
  • 01:48
    • Зверев победил Джоковича и сыграет с Медведевым в финале Итогового турнира АТР
  • 01:09
    • «Ренн» взял верх над «Монпелье»
  • 00:45
    • Дубль Ибрагимовича не спас «Милан» от поражения в матче с «Фиорентиной»
  • 00:37
    • Витория высказался о возможной отставке: Не собираюсь прятаться и готов ко всему
  • 22:54
    • Федун обсудил с тренером Ваноли возможную работу в «Спартаке»
    Все новости спорта

    Набравшие ход коллективы поделят очки

    «Сарагоса» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 3.06) на футбол, Чемпионат Испании, 22 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сарагосу Прогнозы на Леганес
    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Леганес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Леганес»
    В понедельник, 22 ноября, в рамках 17-го тура второго испанского дивизиона «Сарагоса» на своей арене «Ла-Ромареда» примет «Леганес». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Сарагоса» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 22 Ноября 2021 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 23:00 Леганес Леганес
  • Леганес
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 2.85
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    «Сарагоса»

    В прошлом розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с трудом избежала понижения в классе, а в этом может побороться за выход в элиту, по крайней мере за зону плей-офф.

    После 16-ти туров арагонцы с 22 очками идут на восьмом месте в турнирной таблице в четырех пунктах от шестой строки, правда, от опасной зоны они оторвались всего лишь на шесть баллов.

    К данной встрече коллектив подходит с 13-матчевой беспроигрышной серией, которую начал викторий, а продолжил девятью мировыми подряд, после чего одержал три победы кряду. Одну из них в прошлом туре в гостях над «Лас-Пальмасом» — 3:2.

    Все прогнозы на футбол

    В данном первенстве «Сарагоса» в родных стенах по разу побеждала и проигрывала, а также шесть матчей закончила вничью, разница мячей — 5:4.

    «Леганес»

    В прошлом сезоне «Леганес» боролся за повышение в классе. Коллектив получил право играть в плей-офф, но там на полуфинальной стадии проиграл «Райо Вальекано».

    А вот в текущем сезоне клуб из пригорода Мадрида с 15 очками пока идет в зоне вылета, уступая три балла безопасной строке. За 16 проведенных игр он трижды победил при шести ничьих и семи фиаско.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    К данной игре «огурцы» подходят с 3-матчевой беспроигрышной серией, где раз выиграли и дважды сыграли вничью. Одна из них была в прошлом туре дома с «Овьедо» 0:0. Перед этим они проиграли четыре поединка из пяти при одной мировой.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» дважды победил, дважды играл вничью и потерпел четыре неудачи, разница мячей — 10:11.

    В прошлом сезоне «Леганес» дважды одолел «Сарагосу» — 1:0 дома и 5:0 в гостях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.54.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Леганеса» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.06.

    К данному поединку обе команды подходят в хорошем состоянии, и вполне возможно, что в очном сражении они поделят очки. Наш прогноз — ничья.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Портленд — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Велес — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ростов — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Текстильщик — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Акрон — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Брест — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Хетафе — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сарагоса» — «Леганес»: прогноз, ставка (3.06), статистика, коэффициенты матча 22.11.2021. Прогнозы на футбол. Набравшие ход коллективы поделят очки
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры