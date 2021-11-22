В понедельник, 22 ноября, в рамках 17-го тура второго испанского дивизиона «Сарагоса» на своей арене «Ла-Ромареда» примет «Леганес». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Сарагоса» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

В прошлом розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с трудом избежала понижения в классе, а в этом может побороться за выход в элиту, по крайней мере за зону плей-офф.

После 16-ти туров арагонцы с 22 очками идут на восьмом месте в турнирной таблице в четырех пунктах от шестой строки, правда, от опасной зоны они оторвались всего лишь на шесть баллов.

К данной встрече коллектив подходит с 13-матчевой беспроигрышной серией, которую начал викторий, а продолжил девятью мировыми подряд, после чего одержал три победы кряду. Одну из них в прошлом туре в гостях над «Лас-Пальмасом» — 3:2.

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В данном первенстве «Сарагоса» в родных стенах по разу побеждала и проигрывала, а также шесть матчей закончила вничью, разница мячей — 5:4.

«Леганес»

В прошлом сезоне «Леганес» боролся за повышение в классе. Коллектив получил право играть в плей-офф, но там на полуфинальной стадии проиграл «Райо Вальекано».

А вот в текущем сезоне клуб из пригорода Мадрида с 15 очками пока идет в зоне вылета, уступая три балла безопасной строке. За 16 проведенных игр он трижды победил при шести ничьих и семи фиаско.

Календарь и таблица испанской Примеры

К данной игре «огурцы» подходят с 3-матчевой беспроигрышной серией, где раз выиграли и дважды сыграли вничью. Одна из них была в прошлом туре дома с «Овьедо» 0:0. Перед этим они проиграли четыре поединка из пяти при одной мировой.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» дважды победил, дважды играл вничью и потерпел четыре неудачи, разница мячей — 10:11.

В прошлом сезоне «Леганес» дважды одолел «Сарагосу» — 1:0 дома и 5:0 в гостях.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.54.

На викторию «Леганеса» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.06.

К данному поединку обе команды подходят в хорошем состоянии, и вполне возможно, что в очном сражении они поделят очки. Наш прогноз — ничья.