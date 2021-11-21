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    «Уфа» проиграет в Ростове?

    «Ростов» — «Уфа». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, РПЛ, 21 ноября 2021 года

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    Александр Беленов
    «Ростов» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 14:00 мск. «Ростов» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Ноября 2021 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 14:00 Уфа Уфа
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.83
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.55
  • Ставка!
    •

    «Ростов»

    «Ростов» нынешний сезон проводит, словно на качелях. И Виталий Кафанов — уже третий наставник команды в нынешнем сезоне.

    В минувшем туре «Ростов» добыл три очка. Подопечные Кафанова не оставили шансов «Рубину» (5:1).

    В чемпионате ростовчане не проигрывают уже месяц. Так что появление Кафанова все больше оправдывает себя.

    Все прогнозы на РПЛ

    Нынешнее 11 место — уже прогресс по сравнению с позицией на начало осени. Впрочем, нет сомнений, что «Ростов» будет подниматься в район первой шестерки. Потенциал для этого у команды имеется.

    «Уфа»

    Уфимцы отчаянно бьются за выживание в элитном дивизионе. Правда, на данный момент команда Алексея Стукалова пребывает на безопасном 12 месте.

    В активе у «Уфы» только 14 очков. Отрыв от группы аутсайдеров минимальный, и команде срочно нужны победы.

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    • Минувший тур команда провела довольно неплохо. Ничья в Туле с «Арсеналом» (0:0) может сойти за приобретение, особенно учитывая раннее удаление Руслана Фищенко.

    Несмотря на наличие в составе «Уфы» Гамида Агаларова (11 мячей), команда Стукалова забивает крайне мало. Причем только три мяча команды не в активе Агаларова.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ростов» за 1.83, на ничью за 3.72, а на «Уфу» — за 4.74.

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    «Ростов» сейчас на подъеме, и наверняка добьется своего.

    Слабая атака не позволит гостям разжиться очками.

    Под руководством Кафанова ростовчане способны одолеть кого угодно, тем более, одного из аутсайдеров РПЛ. Наши прогноз и ставка — Фора «Ростова» -0.75 с коэффициентом 2.08.

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    «Ростов» — «Уфа»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. «Уфа» проиграет в Ростове?
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