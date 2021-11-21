«Ростов» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 14:00 мск. «Ростов» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

«Ростов» нынешний сезон проводит, словно на качелях. И Виталий Кафанов — уже третий наставник команды в нынешнем сезоне.

В минувшем туре «Ростов» добыл три очка. Подопечные Кафанова не оставили шансов «Рубину» (5:1).

В чемпионате ростовчане не проигрывают уже месяц. Так что появление Кафанова все больше оправдывает себя.

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Нынешнее 11 место — уже прогресс по сравнению с позицией на начало осени. Впрочем, нет сомнений, что «Ростов» будет подниматься в район первой шестерки. Потенциал для этого у команды имеется.

«Уфа»

Уфимцы отчаянно бьются за выживание в элитном дивизионе. Правда, на данный момент команда Алексея Стукалова пребывает на безопасном 12 месте.

В активе у «Уфы» только 14 очков. Отрыв от группы аутсайдеров минимальный, и команде срочно нужны победы.

Минувший тур команда провела довольно неплохо. Ничья в Туле с «Арсеналом» (0:0) может сойти за приобретение, особенно учитывая раннее удаление Руслана Фищенко.

Несмотря на наличие в составе «Уфы» Гамида Агаларова (11 мячей), команда Стукалова забивает крайне мало. Причем только три мяча команды не в активе Агаларова.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ростов» за 1.83, на ничью за 3.72, а на «Уфу» — за 4.74.

«Ростов» сейчас на подъеме , и наверняка добьется своего.

Слабая атака не позволит гостям разжиться очками.

Под руководством Кафанова ростовчане способны одолеть кого угодно, тем более, одного из аутсайдеров РПЛ. Наши прогноз и ставка — Фора «Ростова» -0.75 с коэффициентом 2.08.