«Ростов»
«Ростов» нынешний сезон проводит, словно на качелях. И Виталий Кафанов — уже третий наставник команды в нынешнем сезоне.
В минувшем туре «Ростов» добыл три очка. Подопечные Кафанова не оставили шансов «Рубину» (5:1).
В чемпионате ростовчане не проигрывают уже месяц. Так что появление Кафанова все больше оправдывает себя.
Нынешнее 11 место — уже прогресс по сравнению с позицией на начало осени. Впрочем, нет сомнений, что «Ростов» будет подниматься в район первой шестерки. Потенциал для этого у команды имеется.
«Уфа»
Уфимцы отчаянно бьются за выживание в элитном дивизионе. Правда, на данный момент команда Алексея Стукалова пребывает на безопасном 12 месте.
В активе у «Уфы» только 14 очков. Отрыв от группы аутсайдеров минимальный, и команде срочно нужны победы.
Минувший тур команда провела довольно неплохо. Ничья в Туле с «Арсеналом» (0:0) может сойти за приобретение, особенно учитывая раннее удаление Руслана Фищенко.
Несмотря на наличие в составе «Уфы» Гамида Агаларова (11 мячей), команда Стукалова забивает крайне мало. Причем только три мяча команды не в активе Агаларова.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ростов» за 1.83, на ничью за 3.72, а на «Уфу» — за 4.74.
Слабая атака не позволит гостям разжиться очками.
Под руководством Кафанова ростовчане способны одолеть кого угодно, тем более, одного из аутсайдеров РПЛ. Наши прогноз и ставка — Фора «Ростова» -0.75 с коэффициентом 2.08.