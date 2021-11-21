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    «Дженоа» проиграет в первом матче под руководством Шевченко?

    «Дженоа» — «Рома». Прогноз (к. 2.34) и ставки на чемпионат Италии 21 ноября 2021 года

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    Андрей Шевченко
    «Рома» сыграет на выезде против «Дженоа» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 ноября в Генуе, начало — в 22:45 мск. «Дженоа» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Ноября 2021 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 22:45 Рома Рома
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.75
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «Дженоа»

    «Дженоа» набрал девять очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А после 12-ти сыгранных матчей.

    В начале месяца главным тренером «Дженоа» стал Андрей Шевченко, который до этого в течение пяти лет возглавлял сборную Украину. Не самый очевидный выбор, но новое руководство клуба считает, что украинец сможет вывести команду на новый уровень.

    А пока что «Дженоа» можно смело назвать одним из претендентов на вылет. У генуэзской команды далеко не самый сильный состав. При этом сейчас у «Дженоа» серьезные кадровые проблемы, предстоящую игру пропустят Доменико Кришито, Фелипе Кайседо, Мохамед Фарес и Маттиа Дестро.

  • Рядом с мечтой. Шевченко снова едет покорять Италию
  • Только теперь в качестве главного тренера и не в «Милане» (пока что)
  • 08/11/2021

    • «Дженоа» еще ни разу не выигрывал на своем поле в этом сезоне, а общая серия команды без побед составляет уже девять матчей.

    «Рома»

    «Рома» после 12-ти туров находится на шестой строчке. В активе римлян на данный момент 19 очков.

    После очень бодрого старта команда Жозе Моуриньо заметно сдала. В пяти предыдущих турах Серии А «Рома» потерпела три поражения и одержала только одну победу.

    В начале месяца «Рома» уступила в гостях «Венеции», а перед этим проиграла на своем поле «Милану».

    Успешным можно назвать лишь матч против «Наполи», который завершился вничью 0:0. Здесь «Рома» действительно выглядела солидно.

    Все прогнозы на Серию А

    В шести гостевых матчах чемпионата Италии «Рома» потерпела четыре поражения.

    Прогноз и ставка

    На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 4.90, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Ромы» — за 1.71.

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    От «Дженоа» после назначения Шевченко все ждут прогресса, и он будет, но не сразу. Экс-форварду «Милана» понадобится время и новые футболисты, прежде чем команда начнет регулярно набирать очки радовать игрой.

    Ставка — победа «Ромы» + тотал матча больше 2,5 за 2.34.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.94.

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    «Дженоа» — «Рома»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. «Дженоа» проиграет в первом матче под руководством Шевченко?
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