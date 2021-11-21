«Рома» сыграет на выезде против «Дженоа» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 ноября в Генуе, начало — в 22:45 мск. «Дженоа» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

«Дженоа» набрал девять очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А после 12-ти сыгранных матчей.

В начале месяца главным тренером «Дженоа» стал Андрей Шевченко, который до этого в течение пяти лет возглавлял сборную Украину. Не самый очевидный выбор, но новое руководство клуба считает, что украинец сможет вывести команду на новый уровень.

А пока что «Дженоа» можно смело назвать одним из претендентов на вылет. У генуэзской команды далеко не самый сильный состав. При этом сейчас у «Дженоа» серьезные кадровые проблемы, предстоящую игру пропустят Доменико Кришито, Фелипе Кайседо, Мохамед Фарес и Маттиа Дестро.

«Дженоа» еще ни разу не выигрывал на своем поле в этом сезоне, а общая серия команды без побед составляет уже девять матчей.

«Рома»

«Рома» после 12-ти туров находится на шестой строчке. В активе римлян на данный момент 19 очков.

После очень бодрого старта команда Жозе Моуриньо заметно сдала. В пяти предыдущих турах Серии А «Рома» потерпела три поражения и одержала только одну победу.

В начале месяца «Рома» уступила в гостях «Венеции», а перед этим проиграла на своем поле «Милану».

Успешным можно назвать лишь матч против «Наполи», который завершился вничью 0:0. Здесь «Рома» действительно выглядела солидно.

Все прогнозы на Серию А

В шести гостевых матчах чемпионата Италии «Рома» потерпела четыре поражения.

Прогноз и ставка

На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 4.90, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Ромы» — за 1.71.

От «Дженоа» после назначения Шевченко все ждут прогресса, и он будет, но не сразу. Экс-форварду «Милана» понадобится время и новые футболисты, прежде чем команда начнет регулярно набирать очки радовать игрой.

Ставка — победа «Ромы» + тотал матча больше 2,5 за 2.34.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.94.