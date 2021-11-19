Встреча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Нижним Новгородом» состоится 19 ноября. Матч на «Газпром Арене» в Петербурге начнется в 19:00 мск. «Зенит» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Питерцы в последнее время играют нестабильно и в 3 из 5 предыдущих поединков в чемпионате не смогли победить (1 ничья, 2 поражения). Дома «Зенит» выиграл в 10 из 11 последних матчей в РПЛ.

В конце октября команда Сергея Семака прервала серию из трех поражений, уничтожив на своем поле «Спартак» (7:1), а затем дома же разгромив «Динамо» (4:1).

Выездной матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов закончился поражением со счетом 2:4, а перед международным перерывом «Зенит» в гостях не справился с «Уралом» (0:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 14 туров РПЛ «Зенит» лидирует с 30 очками. Разница мячей 34-16, Дзюба и Азмун забили по 7 голов, еще 6 у Ерохина. Не сыграет Клаудиньо, под вопросом Оздоев, Кузяев, Дуглас и Крицюк.

«Нижний Новгород»

Нижегородцы бодро начали турнир, не проигрывая на выезде в 5 матчах подряд, но уступили в 4 предыдущих матчах РПЛ, в том числе двух гостевых.

В конце октября подопечные Кержакова дома крупно проиграли «Краснодару» в чемпионате России, после чего на выезде победили в Кубке России воронежский «Факел» — 1:0.

В последних матчах нижегородцы дома проиграли «Локомотиву» (1:2) и на выезде уступили «Ахмату» (1:3).

Календарь и таблица РПЛ

После 14 туров РПЛ «Нижний Новгород» с 14 очками идет на 13-м месте. Разница мячей 15-24, Калинский и Козлов забили по 3 мяча. Не сыграет из-за дисквалификации Калинский.

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.14, на ничью в основное время — 8.60, а на победу «Нижнего Новгорода» — 23.00.

В 86% домашних встреч в этом сезоне РПЛ «Зениту» забивали как минимум 1 гол. «Нижний Новгород» забивал в 86% встреч на выезде в этом сезоне РПЛ.

В 7 из 8 последних домашних матчей «Зенита» в РПЛ обе команды покидали поле с забитыми голами. Прогнозируем, что «Зенит» победит .