«Кубань»
На текущий момент «Кубань» с 21 зачетными баллами находится в зоне вылета, однако от безопасной строки она отстает всего лишь на три балла.
Краснодарский коллектив за 22 проведенных матча выиграл в шести из них. Еще три поединка он закончил вничью и потерпел аж 13 поражений.
В минувшем туре «южане» расписали выездную мировую со «Спартаком-2» 0:0, а ранее уступили на выезде «Велесу» со счетом 0:1, перед этим они выиграли пять подряд встреч во всех турнирах, среди которых была и победа над «Краснодаром» 3:0 в Кубке России.
В родных стенах «Кубань» набрала девять баллов из 21 общих. Она выиграла три встречи при семи фиаско. Причем две из этих викторий были в последних двух домашних играх.
«Алания»
«Алания» ведет борьбу за повышение в классе. На текущий момент она с 39 баллами идет на шестой строке в турнирной таблице, уступая всего пункт зоне плей-офф.
Владикавказцы за всю турнирную дистанцию добились 11 викторий, шесть встреч они закончили мировыми исходами и в пяти случаях были повержены.
В минувшем туре первенства «золотисто-красные» на своем поле неожиданно проиграли «Енисею» со счетом 1:2, тем самым они прервали 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды победили.
15 из 39 баллов «Алания» смогла заработать вне родных стен, выиграв трижды при таком же количестве фиаско и шести мировых результатах.
В первом круге «Алания» одолела «Кубань» на своем поле со счетом 3:2.
Прогноз и ставка на «Кубань» — «Алания»
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Алании» предлагают — 2.00.
На викторию «Кубани» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.54.
В последнее время «Кубань» освоилась в первом дивизионе и стала исправно набирать очки. Ожидаем, что и сейчас краснодарцы смогут разжиться пунктами.