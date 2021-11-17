В среду, 13 ноября, в рамках 23-го тура первенства ФНЛ краснодарская «Кубань» на своем поле сыграет против владикавказской «Алании». Начало — в 18:00 по мск. «Кубань» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

На текущий момент «Кубань» с 21 зачетными баллами находится в зоне вылета, однако от безопасной строки она отстает всего лишь на три балла.

Краснодарский коллектив за 22 проведенных матча выиграл в шести из них. Еще три поединка он закончил вничью и потерпел аж 13 поражений.

В минувшем туре «южане» расписали выездную мировую со «Спартаком-2» 0:0, а ранее уступили на выезде «Велесу» со счетом 0:1, перед этим они выиграли пять подряд встреч во всех турнирах, среди которых была и победа над «Краснодаром» 3:0 в Кубке России.

Прогнозы на ФНЛ

В родных стенах «Кубань» набрала девять баллов из 21 общих. Она выиграла три встречи при семи фиаско. Причем две из этих викторий были в последних двух домашних играх.

«Алания»

«Алания» ведет борьбу за повышение в классе. На текущий момент она с 39 баллами идет на шестой строке в турнирной таблице, уступая всего пункт зоне плей-офф.

Владикавказцы за всю турнирную дистанцию добились 11 викторий, шесть встреч они закончили мировыми исходами и в пяти случаях были повержены.

Календарь и таблица ФНЛ

В минувшем туре первенства «золотисто-красные» на своем поле неожиданно проиграли «Енисею» со счетом 1:2, тем самым они прервали 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды победили.

15 из 39 баллов «Алания» смогла заработать вне родных стен, выиграв трижды при таком же количестве фиаско и шести мировых результатах.

В первом круге «Алания» одолела «Кубань» на своем поле со счетом 3:2.

Прогноз и ставка на «Кубань» — «Алания»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Алании» предлагают — 2.00.

На викторию «Кубани» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.54.

В последнее время «Кубань» освоилась в первом дивизионе и стала исправно набирать очки. Ожидаем, что и сейчас краснодарцы смогут разжиться пунктами.