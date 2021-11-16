Польша U21

Сборная Польши U21
Поляки отчаянно бьются за одно из первых мест в своей группе. Пока получается не слишком удачно — 3 место.
В своем последнем матче Польша сотворила сенсацию. На выезде сборная Польши U21 разнесла в щепки Германию (0:4).
Теперь отставание от лидера, тех же немцев, сократилось до двух очков. К тому же у поляков самая надежная в группе оборона (всего 4 пропущенных мяча).
За всю историю взаимоотношений с латвийской молодежкой поляки не уступили ни разу. При этом Польша выиграла семь матчей из восьми.
Сборная Латвии U21
Латвийская молодежка пока не радует результатами. Нынешнее 5 место из 6 команд в группе никаких положительных перспектив не сулит.
В пяти сыгранных матчах сборная Латвии U21 забила лишь 4 мяча, пропустив в свои ворота 8. Причем прибалтийцы опережают в таблице только совсем слабую сборную Сан-Марино.
В минувшем туре отбора Латвия U21 дала бой венграм. Однако сопернику все же удалось дожать прибалтийцев (1:0).
Наверняка в этом поединке гости будут преимущественно обороняться. Правда, противостоять на равных крепким полякам команде будет крайне непросто.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Польшу U21 за 1.10, на ничью за 5.80, а на Латвию U21 — за 31.00.
После сенсационной победы над немцами
Латвийцы традиционно неудачно играют против молодых поляков.
Класс поляков значительно превосходит латвийский, что и отобразится на исходе встречи. Наши прогноз и ставка — Фора Польши -2.5 с коэффициентом 2.33.