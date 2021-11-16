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    Молодая «кадра» учинит разгром латвийцам?

    Польша U21 — Латвия U21. Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 16 ноября 2021 года

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    Польша U21
    Польша U21 сыграет на своем поле с Латвией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 19:30 мск. Польша U21 — Латвия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа B 16 Ноября 2021 года
    Польша U21
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  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа B
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    Сборная Польши U21

    Поляки отчаянно бьются за одно из первых мест в своей группе. Пока получается не слишком удачно — 3 место.

    В своем последнем матче Польша сотворила сенсацию. На выезде сборная Польши U21 разнесла в щепки Германию (0:4).

    Теперь отставание от лидера, тех же немцев, сократилось до двух очков. К тому же у поляков самая надежная в группе оборона (всего 4 пропущенных мяча).

    Все прогнозы на футбол

    За всю историю взаимоотношений с латвийской молодежкой поляки не уступили ни разу. При этом Польша выиграла семь матчей из восьми.

    Сборная Латвии U21

    Латвийская молодежка пока не радует результатами. Нынешнее 5 место из 6 команд в группе никаких положительных перспектив не сулит.

    В пяти сыгранных матчах сборная Латвии U21 забила лишь 4 мяча, пропустив в свои ворота 8. Причем прибалтийцы опережают в таблице только совсем слабую сборную Сан-Марино.

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    • В минувшем туре отбора Латвия U21 дала бой венграм. Однако сопернику все же удалось дожать прибалтийцев (1:0).

    Наверняка в этом поединке гости будут преимущественно обороняться. Правда, противостоять на равных крепким полякам команде будет крайне непросто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Польшу U21 за 1.10, на ничью за 5.80, а на Латвию U21 — за 31.00.

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    После сенсационной победы над немцами Польша U21 наверняка сметет одного из аутсайдеров группы.

    Латвийцы традиционно неудачно играют против молодых поляков.

    Класс поляков значительно превосходит латвийский, что и отобразится на исходе встречи. Наши прогноз и ставка — Фора Польши -2.5 с коэффициентом 2.33.

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    Польша U21 — Латвия U21: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Молодая «кадра» учинит разгром латвийцам?
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