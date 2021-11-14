Сборная Португалии
Португальцы в минувшем туре сами усложнили себе задачу. Ничья с Ирландией (0:0) уравняли команду по очкам с сербами.
Так что теперь Криштиану Роналду и компании придется доказывать свое превосходство в очной встрече с балканцами. К слову, на выезде португальцы добились ничьей (2:2).
Сборная Португалии традиционно очень зависима от Роналду. Сможет вожак потащить на себе реализацию — все будет отлично, нет — возможны проблемы.
Тем более, есть кадровые проблемы. В матче с ирландцами удаление схлопотал опытнейший центрбек Пепе. Впрочем, его вполне может заменить столь же опытный Жозе Фонте.
Сборная Сербии
Сербам нужно исключительно побеждать. И ведь не скажешь, что задача нереальная, да и состав у балканцев приличный.
Александар Митрович настрелял уже 7 мячей в текущем отборочном цикле. На его гений и рассчитывает тренерский штаб в Лиссабоне.
Минувший тур отбора сборная Сербии пропускала. Однако провела контрольную встречу с Катаром (4:0).
Кроме Митровича особую опасность для ворот соперников представляет Душан Влахович. Не забываем и о наличии Луки Йовича!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Португалию за 1.37, на ничью за 5.00, а на Сербию — за 9.00.
Хозяева наверняка будут действовать первым номером.
Сербы неплохо атакуют, и наверняка
Такие поединки, где оба соперника умеют атаковать, зачастую заканчиваются боевой ничьей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.