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    Паритет Португалии и Сербии?

    Португалия — Сербия. Дерзкая ставка за 5.00 на матч ЧМ-2022 14 ноября 2021 года

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    Криштиану Роналду
    Португалия сыграет на своем поле с Сербией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. Португалия — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 14 Ноября 2021 года
    Португалия
  • Лиссабон
    •  Португалия 22:45 Сербия Сербия
  • Белград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
    •

    Сборная Португалии

    Португальцы в минувшем туре сами усложнили себе задачу. Ничья с Ирландией (0:0) уравняли команду по очкам с сербами.

    Так что теперь Криштиану Роналду и компании придется доказывать свое превосходство в очной встрече с балканцами. К слову, на выезде португальцы добились ничьей (2:2).

    Сборная Португалии традиционно очень зависима от Роналду. Сможет вожак потащить на себе реализацию — все будет отлично, нет — возможны проблемы.

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    Тем более, есть кадровые проблемы. В матче с ирландцами удаление схлопотал опытнейший центрбек Пепе. Впрочем, его вполне может заменить столь же опытный Жозе Фонте.

    Сборная Сербии

    Сербам нужно исключительно побеждать. И ведь не скажешь, что задача нереальная, да и состав у балканцев приличный.

    Александар Митрович настрелял уже 7 мячей в текущем отборочном цикле. На его гений и рассчитывает тренерский штаб в Лиссабоне.

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    • Минувший тур отбора сборная Сербии пропускала. Однако провела контрольную встречу с Катаром (4:0).

    Кроме Митровича особую опасность для ворот соперников представляет Душан Влахович. Не забываем и о наличии Луки Йовича!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Португалию за 1.37, на ничью за 5.00, а на Сербию — за 9.00.

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    Хозяева наверняка будут действовать первым номером.

    Сербы неплохо атакуют, и наверняка до последнего будут бороться за первое место в группе.

    Такие поединки, где оба соперника умеют атаковать, зачастую заканчиваются боевой ничьей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Португалия — Сербия: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на футбол. Паритет Португалии и Сербии?
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