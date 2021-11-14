Португалия сыграет на своем поле с Сербией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. Португалия — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Португалии

Португальцы в минувшем туре сами усложнили себе задачу. Ничья с Ирландией (0:0) уравняли команду по очкам с сербами.

Так что теперь Криштиану Роналду и компании придется доказывать свое превосходство в очной встрече с балканцами. К слову, на выезде португальцы добились ничьей (2:2).

Сборная Португалии традиционно очень зависима от Роналду. Сможет вожак потащить на себе реализацию — все будет отлично, нет — возможны проблемы.

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Тем более, есть кадровые проблемы. В матче с ирландцами удаление схлопотал опытнейший центрбек Пепе. Впрочем, его вполне может заменить столь же опытный Жозе Фонте.

Сборная Сербии

Сербам нужно исключительно побеждать. И ведь не скажешь, что задача нереальная, да и состав у балканцев приличный.

Александар Митрович настрелял уже 7 мячей в текущем отборочном цикле. На его гений и рассчитывает тренерский штаб в Лиссабоне.

Минувший тур отбора сборная Сербии пропускала. Однако провела контрольную встречу с Катаром (4:0).

Кроме Митровича особую опасность для ворот соперников представляет Душан Влахович. Не забываем и о наличии Луки Йовича!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Португалию за 1.37, на ничью за 5.00, а на Сербию — за 9.00.

Хозяева наверняка будут действовать первым номером.

Сербы неплохо атакуют, и наверняка до последнего будут бороться за первое место в группе .

Такие поединки, где оба соперника умеют атаковать, зачастую заканчиваются боевой ничьей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.