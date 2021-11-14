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    Кому достанется прямая путевка на ЧМ-2022?

    Португалия — Сербия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 14 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Португалия — Сербия
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    Криштиану Роналду
    В воскресенье, 14 ноября, сборная Португалии примет команду Сербии в рамках заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча группы А, которая пройдет в Лиссабоне, начнется в 22:45 по московскому времени. Португалия — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 14 Ноября 2021 года
    Португалия
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    Португалия

    Сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы А, имея на своем счету 17 очков.

    В текущем отборочном цикле подопечные Фернанду Сантуша ни разу не проиграли при двух ничьих. Первую мировую они расписали в марте в Белграде (2:2), когда вели 2:0, а уже при счете 2:2 судья не засчитал чистый гол Криштиану Роналду.

    Второй ничейный матч состоялся 11 ноября, когда победители Евро-2016 не справились с Ирландией (0:0) в Дублине. Гости доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Пепе на 81-й минуте.

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    Из-за травм за Португалию не сыграют Антони Лопеш, Рикарду Перейра, Гонсалу Инасиу, Жоау Мариу, Рафа Силва и Педру Гонсалвеш.

    Сербия

    Сборная Сербии расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы А, тоже набрав 17 баллов.

    Примечателен тот факт, что команда Драгана Стойковича, помимо ничьей с Португалией, тоже разделила очки с Ирландией на выезде (1:1), упустив победу за четыре минуты до конца основного времени из-за автогола Николы Миленковича.

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    • В 2021 году «орлы» потерпели всего одно поражение, да и то в товарищеской встрече с Японией (0:1), которая состоялась 11 июня.

    В сборную Сербии из-за травм не приехали Матия Настасич, Филип Джуричич и Дарко Лазович.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа Португалии — 1.51, победа Сербии — 6.10, ничья — 4.40.

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    Триумфатор этой встречи получит прямую путевку на чемпионат мира. При этом хозяев поля устроит даже ничья, хотя в нее верится с трудом, учитывая ожидаемый характер игры, в которой обе команды будут искать возможность для того, чтобы выйти вперед.

    Делая выбор, мы поставим на подопечных Фернанду Сантуша, имеющих более крепкий и сыгранный состав, которому должно хватить опыта для того, чтобы добыть нужный результат. Наш прогноз и ставка — «победа сборной Португалии с форой -1» за 1.90.

    Еще один вариант — «ничья после первого тайма» за 2.30. Да, голы в этом матче будут, но, скорее всего, уже после перерыва, когда кому-то придется идти ва-банк, а до этого будем наблюдать за силовой борьбой с аккуратными продвижениями вперед.

    Дерзкая ставка на матч — за 5.00.

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    Португалия — Сербия: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на футбол. Кому достанется прямая путевка на ЧМ-2022?
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