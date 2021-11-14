В воскресенье, 14 ноября, сборная Португалии примет команду Сербии в рамках заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча группы А, которая пройдет в Лиссабоне, начнется в 22:45 по московскому времени. Португалия — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

Сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы А, имея на своем счету 17 очков.

В текущем отборочном цикле подопечные Фернанду Сантуша ни разу не проиграли при двух ничьих. Первую мировую они расписали в марте в Белграде (2:2), когда вели 2:0, а уже при счете 2:2 судья не засчитал чистый гол Криштиану Роналду.

Второй ничейный матч состоялся 11 ноября, когда победители Евро-2016 не справились с Ирландией (0:0) в Дублине. Гости доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Пепе на 81-й минуте.

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Из-за травм за Португалию не сыграют Антони Лопеш, Рикарду Перейра, Гонсалу Инасиу, Жоау Мариу, Рафа Силва и Педру Гонсалвеш.

Сербия

Сборная Сербии расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы А, тоже набрав 17 баллов.

Примечателен тот факт, что команда Драгана Стойковича, помимо ничьей с Португалией, тоже разделила очки с Ирландией на выезде (1:1), упустив победу за четыре минуты до конца основного времени из-за автогола Николы Миленковича.

В 2021 году «орлы» потерпели всего одно поражение, да и то в товарищеской встрече с Японией (0:1), которая состоялась 11 июня.

В сборную Сербии из-за травм не приехали Матия Настасич, Филип Джуричич и Дарко Лазович.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа Португалии — 1.51, победа Сербии — 6.10, ничья — 4.40.

Триумфатор этой встречи получит прямую путевку на чемпионат мира. При этом хозяев поля устроит даже ничья, хотя в нее верится с трудом, учитывая ожидаемый характер игры, в которой обе команды будут искать возможность для того, чтобы выйти вперед.

Делая выбор, мы поставим на подопечных Фернанду Сантуша, имеющих более крепкий и сыгранный состав, которому должно хватить опыта для того, чтобы добыть нужный результат. Наш прогноз и ставка — «победа сборной Португалии с форой -1» за 1.90.

Еще один вариант — «ничья после первого тайма» за 2.30. Да, голы в этом матче будут, но, скорее всего, уже после перерыва, когда кому-то придется идти ва-банк, а до этого будем наблюдать за силовой борьбой с аккуратными продвижениями вперед.

Дерзкая ставка на матч — за 5.00.