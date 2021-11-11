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    Французская молодежка устроит разгром армянам?

    Франция U21 — Армения U21. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Франция U21 — Армения U21
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    Бенуа Бадьяшиль
    Франция U21 сыграет на своем поле с Арменией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 22:45 мск. Франция U21 — Армения U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа H 11 Ноября 2021 года
    Франция U21
  • Париж
    •  Франция U21 22:45 Армения U21 Армения U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа H
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    Коэффициенты на матч
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  • 91.00
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    Сборная Франции U21

    В своей группе молодая французская поросль лидирует. Впрочем, отрыв от украинцев составляет всего один пункт.

    Главной сенсацией этого отборочного цикла как раз и стала ничья сборной Франции U21 с фарерцами (1:1), приведшая к единственной потерей очков лидером.

    В своем последнем матче французы победили. На выезде «трехцветные» разгромили сербских сверстников (0:3).

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    12 мячей забили французы в 4 матчах. При этом в свои ворота команда пропустила лишь однажды, от тех самых фарерцев.

    Сборная Армении U21

    Армянская молодежка нынешний отборочный цикл проваливает. В группе H армяне занимают последнее 6 место, набрав лишь 3 очка.

    Правда, пропускает сборная Армении U21 не столь много. В 5 сыгранных матчах ворот армян были вскрыты 10 раз.

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  • 08/11/2021

    • Вот и в последнем своем матче Армения уступила. Дома армяне не сумели взять хотя бы балл в матче с Северной Македонией (1:2).

    На текущий момент армяне имеют неприятную серию из трех поражений к ряду. Обыграть им удалось только сборную Фарерских островов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Францию U21 за 1.10, на ничью за 8.60, а на Армению U21 — за 22.00.

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    Класс французов не вызывает малейших сомнений, так что ждем от них уверенной виктории.

    Гости смотрятся неуверенно, к тому же уступили в трех последних матчах.

    Французам, дабы сохранить первую строчку, нельзя терять очки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Фора Франции U21 -2.5 с коэффициентом 2.00.

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    Франция U21 — Армения U21: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Французская молодежка устроит разгром армянам?
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