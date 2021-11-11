Франция U21 сыграет на своем поле с Арменией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 22:45 мск. Франция U21 — Армения U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Франции U21

В своей группе молодая французская поросль лидирует. Впрочем, отрыв от украинцев составляет всего один пункт.

Главной сенсацией этого отборочного цикла как раз и стала ничья сборной Франции U21 с фарерцами (1:1), приведшая к единственной потерей очков лидером.

В своем последнем матче французы победили. На выезде «трехцветные» разгромили сербских сверстников (0:3).

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12 мячей забили французы в 4 матчах. При этом в свои ворота команда пропустила лишь однажды, от тех самых фарерцев.

Сборная Армении U21

Армянская молодежка нынешний отборочный цикл проваливает. В группе H армяне занимают последнее 6 место, набрав лишь 3 очка.

Правда, пропускает сборная Армении U21 не столь много. В 5 сыгранных матчах ворот армян были вскрыты 10 раз.

Вот и в последнем своем матче Армения уступила. Дома армяне не сумели взять хотя бы балл в матче с Северной Македонией (1:2).

На текущий момент армяне имеют неприятную серию из трех поражений к ряду. Обыграть им удалось только сборную Фарерских островов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Францию U21 за 1.10, на ничью за 8.60, а на Армению U21 — за 22.00.

Класс французов не вызывает малейших сомнений, так что ждем от них уверенной виктории.

Гости смотрятся неуверенно , к тому же уступили в трех последних матчах.

Французам, дабы сохранить первую строчку, нельзя терять очки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Фора Франции U21 -2.5 с коэффициентом 2.00.