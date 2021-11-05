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    «Атлетик» быстро приструнит аутсайдера?

    «Атлетик» — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Примера, 5 ноября 2021 года

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    Рауль Гарсия
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 23:00 мск. «Атлетик» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Ноября 2021 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 8.50
  • Ставка!
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    «Атлетик»

    «Атлетик» в нынешнем сезоне выступает привычно стабильно. Команда из Бильбао обитает в районе экватора турнирной таблицы Примеры.

    При этом баски по традиции имеют крепкие тылы. В 11 матчах «Атлетик» пропустил лишь 7 мячей: столько же, сколько один из лидеров лиги «Севилья».

    В минувшем туре «Атлетик» разжился баллом в баскском дерби. На выезде с «Реал Сосьедад» команда расписала мировую (1:1).

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    Против «Кадиса» команда из Бильбао играет с переменным успехом. Из пяти последних очных встреч «Атлетик» выиграл трижды при двух поражениях.

    «Кадис»

    Этой команде уготована нелегкая роль борца за выживание. 18 место на данный момент — такова суровая реальность «Кадиса».

    Причем в 12 сыгранных матчах команда набрала лишь 9 очков. А вот отставание от спасительной 17 позиции минимальное, что дает некий позитив.

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  • Вчера

    • В минувшем своем матче «Кадис» не смог выиграть в родных стенах. «Мальорка» оказала хозяевам сопротивление — ничья 1:1.

    Более того, в той встрече «Кадис» отыгрался лишь в компенсированное время. Мяч на счету многоопытного Альваро Негредо, реализовавшего пенальти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 1.41, на ничью за 4.66, а на «Кадис» — за 9.17.

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    «Атлетик» выглядит сильнее соперника по всем показателям.

    Гости находятся в зоне вылета, к тому же не выигрывают уже полтора месяца.

    Баски намереваются побороться за зону еврокубков, так что терять очки в домашних матчах с аутсайдерами не должны. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетика» в 1 тайме с коэффициентом 2.03.

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    «Атлетик» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 05.11.2021. Прогнозы на футбол. «Атлетик» быстро приструнит аутсайдера?
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