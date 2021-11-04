«Лестер» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 23:00 мск. «Лестер» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

Лишь победа в Москве (3:4) фактически вернула англичан в борьбу за выход в плей-офф. Сейчас у «Лестера» 4 очка, что на 2 пункта меньше, чем у лидера квартета «Наполи».

В минувшем туре своего чемпионата «Лестер» проиграл. Дома «лисы» не сумели сдержать атаки находящегося на подъеме «Арсенала» (0:2).

В кадровом плане у команды есть некоторые проблемы. Травмирован Марк Олбрайтон, без которого тяжело представить среднюю линию «лис».

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Зато на месте оформивший покер в Москве Патсон Дака. Ну и, разумеется, лидер атак команды Джейми Варди наверняка скажет свое веское слово.

«Спартак»

Москвичи пока замыкают турнирную таблицу группы С. С тремя набранными очками команда Руя Витории далеко не уедет, зато успела сотворить сенсацию в Неаполе.

Вот только недавнее поражение от «Зенита» (7:1) и упущенная победа над «Ростовом» (1:1) явно идут в минус к карме.

По-прежнему молчит прицел Джордана Ларссона. Редко забивает и ведущий форвард «Спартака» Александр Соболев.

Москвичи в двух последних поединках чемпионата России набрали лишь один балл. Стало быть, нужна срочная реабилитация в Лиге Европы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.30, на ничью за 5.75, а на «Спартак» — за 9.00.

«Лисы» смотрятся мощнее, но отсутствие Олбрайтона может сказаться на игре команды.

«Спартак» уже имеет положительный опыт удачных поединков на выезде .

Спартаковцам срочно нужно добывать очки, но обыграть хозяев будет непросто. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.