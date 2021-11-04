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    «Спартак» добудет балл в Англии?

    «Лестер» — «Спартак». Дерзкая ставка за 5.75 на матч Лиги Европы 4 ноября 2021 года

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    «Лестер» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 23:00 мск. «Лестер» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 04 Ноября 2021 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 23:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
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  • 5.60
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
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    «Лестер»

    Лишь победа в Москве (3:4) фактически вернула англичан в борьбу за выход в плей-офф. Сейчас у «Лестера» 4 очка, что на 2 пункта меньше, чем у лидера квартета «Наполи».

    В минувшем туре своего чемпионата «Лестер» проиграл. Дома «лисы» не сумели сдержать атаки находящегося на подъеме «Арсенала» (0:2).

    В кадровом плане у команды есть некоторые проблемы. Травмирован Марк Олбрайтон, без которого тяжело представить среднюю линию «лис».

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    Зато на месте оформивший покер в Москве Патсон Дака. Ну и, разумеется, лидер атак команды Джейми Варди наверняка скажет свое веское слово.

    «Спартак»

    Москвичи пока замыкают турнирную таблицу группы С. С тремя набранными очками команда Руя Витории далеко не уедет, зато успела сотворить сенсацию в Неаполе.

    Вот только недавнее поражение от «Зенита» (7:1) и упущенная победа над «Ростовом» (1:1) явно идут в минус к карме.

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  • 01/11/2021

    • По-прежнему молчит прицел Джордана Ларссона. Редко забивает и ведущий форвард «Спартака» Александр Соболев.

    Москвичи в двух последних поединках чемпионата России набрали лишь один балл. Стало быть, нужна срочная реабилитация в Лиге Европы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.30, на ничью за 5.75, а на «Спартак» — за 9.00.

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    «Лисы» смотрятся мощнее, но отсутствие Олбрайтона может сказаться на игре команды.

    «Спартак» уже имеет положительный опыт удачных поединков на выезде.

    Спартаковцам срочно нужно добывать очки, но обыграть хозяев будет непросто. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Лестер» — «Спартак»: прогноз, ставка (5.75), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. «Спартак» добудет балл в Англии?
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