ПСВ
После десяти туров у ПСВ на счету числится 21 балл, с которыми он идет на второй строке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, отставая на четыре пункта от первого «Аякса».
Коллектив из Эйндховена крайне неудачно провел свои две последние игры. Сперва в этот период он уступил дома «Монако» 1:2 в Лиге Европы, после чего был разгромлен «Аяксом» во внутреннем первенстве — 0:5.
До этого неудачного отрезке «крестьяне» выиграли три поединка подряд, два из которых пришлись на матчи чемпионата Нидерландов.
Дома же в текущем первенстве ПСВ добился четырех викторий и разгромно проиграл «Фейеноорду» со счетом 0:4.
«Твенте»
С 15 очками «Твенте» расположился на последней позиции плей-офф еврокубков (седьмое место), но его преследователи отстают всего на 1-2 балла.
Клуб из Энсхеде неудачно начал текущее первенство, заработав только пункт в первых трех турах, однако затем он выиграл в четырех играх подряд, а затем не может победить на протяжении последующих трех встреч.
В этом отрезке команда сперва расписала две мировые, после чего уступила в родных стенах соседу по турнирке «Неймагену» со счетом 1:2.
В пяти гостевых поединках данного чемпионата Нидерландов «Твенте» по два раза выигрывал и уступал, а также раз сыграл вничью, разница мячей составляет 9:8.
В прошлом чемпионате ПСВ в играх с «Твенте» набрал четыре очка, победив 3:0 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПСВ — 1.34, победа «Твенте» — 8.50, ничья — 5.45.
В восьми из десяти последних матчей этих команд забивали оба коллектива. Так что и на этот раз с большей долей вероятности можно ожидать обмена результативными ударами.