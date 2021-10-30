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    Смогут отличится оба коллектива

    ПСВ — «Твенте». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, Чемпионат Нидерландов, 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Твенте»
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    Коди Гакпо
    30 октября в Эйндховене на стадионе «Филипс» ПСВ сыграет с «Твенте» в 11-м туре чемпионата Нидерландов по футболу. Начало игры запланировано на 17:30 по мск. ПСВ — «Твенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 30 Октября 2021 года
    ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  ПСВ 17:30 Твенте Твенте
  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч
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    ПСВ

    После десяти туров у ПСВ на счету числится 21 балл, с которыми он идет на второй строке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, отставая на четыре пункта от первого «Аякса».

    Коллектив из Эйндховена крайне неудачно провел свои две последние игры. Сперва в этот период он уступил дома «Монако» 1:2 в Лиге Европы, после чего был разгромлен «Аяксом» во внутреннем первенстве — 0:5.

    До этого неудачного отрезке «крестьяне» выиграли три поединка подряд, два из которых пришлись на матчи чемпионата Нидерландов.

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    Дома же в текущем первенстве ПСВ добился четырех викторий и разгромно проиграл «Фейеноорду» со счетом 0:4.

    «Твенте»

    С 15 очками «Твенте» расположился на последней позиции плей-офф еврокубков (седьмое место), но его преследователи отстают всего на 1-2 балла.

    Клуб из Энсхеде неудачно начал текущее первенство, заработав только пункт в первых трех турах, однако затем он выиграл в четырех играх подряд, а затем не может победить на протяжении последующих трех встреч.

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  • 26/10/2021

    • В этом отрезке команда сперва расписала две мировые, после чего уступила в родных стенах соседу по турнирке «Неймагену» со счетом 1:2.

    В пяти гостевых поединках данного чемпионата Нидерландов «Твенте» по два раза выигрывал и уступал, а также раз сыграл вничью, разница мячей составляет 9:8.

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    В прошлом чемпионате ПСВ в играх с «Твенте» набрал четыре очка, победив 3:0 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПСВ — 1.34, победа «Твенте» — 8.50, ничья — 5.45.

    В восьми из десяти последних матчей этих команд забивали оба коллектива. Так что и на этот раз с большей долей вероятности можно ожидать обмена результативными ударами.

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    ПСВ — «Твенте»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. Смогут отличится оба коллектива
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