«Спортинг Канзас Сити»
«Спортинг» после 30 сыгранных матчей находится на втором месте в Западной конференции. Клуб из Канзас-Сити вполне мог бы и лидировать, если бы не потерял очки во второй половине августа — в начале сентября.
Четыре из семи предыдущих матчей с участием «Спортинга» завершились вничью. При этом еще в двух он и вовсе потерпел поражения.
После этого команда выиграла четыре из пяти поединков. Исключением стал матч против «Сиэтла» (1:2) на выезде.
В последних двух играх коллектив потерпел одно поражение — от «Ванкувера» (1:2) — и одержал одну победу — над тем же «Сиэтлом» (2:1).
«Лос-Анджелес Гэлакси»
Гости с середины августа до середины октября не могли одержать победу. Эта двухмесячная серия в итоге составила девять матчей.
Неудачная полоса команды началась с разгрома от «Миннесоты» со счетом 3:0 19 сентября. 27 сентября «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Остину» 0:2, а затем коллектив уступил «Реал Солт-Лейк Сити» 1:2.
Период без успеха завершилась 17 октября в домашнем поединке с «Портлендом Тимберс» (2:1). Вслед за этим калифорнийцы разгромили на выезде «Хьюстон Динамо» (3:0).
В последнем матче он сыграл вничью с «Далласом» (1:1) и продлил беспроигрышную серию до четырех игр. Сейчас команда занимает пятое место с 46 очками на счету.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.
Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25.