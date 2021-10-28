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    Удержится ли «Спортинг Канзас Сити» на втором месте?

    «Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, МЛС, 28 октября 2021 года

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    «Спортинг Канзас Сити» идет на второй строчке на Западе
    «Спортинг Канзас Сити» сыграет на своем поле с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках 33-го тура чемпионата США. Матч пройдет 28 октября, начало — в 03:30 мск. «Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 28 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.00
  • 2
  • 4.05
  • Ставка!
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    «Спортинг Канзас Сити»

    «Спортинг» после 30 сыгранных матчей находится на втором месте в Западной конференции. Клуб из Канзас-Сити вполне мог бы и лидировать, если бы не потерял очки во второй половине августа — в начале сентября.

    Четыре из семи предыдущих матчей с участием «Спортинга» завершились вничью. При этом еще в двух он и вовсе потерпел поражения.

    После этого команда выиграла четыре из пяти поединков. Исключением стал матч против «Сиэтла» (1:2) на выезде.

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    В последних двух играх коллектив потерпел одно поражение — от «Ванкувера» (1:2) — и одержал одну победу — над тем же «Сиэтлом» (2:1).

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Гости с середины августа до середины октября не могли одержать победу. Эта двухмесячная серия в итоге составила девять матчей.

    Неудачная полоса команды началась с разгрома от «Миннесоты» со счетом 3:0 19 сентября. 27 сентября «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Остину» 0:2, а затем коллектив уступил «Реал Солт-Лейк Сити» 1:2.

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    • Период без успеха завершилась 17 октября в домашнем поединке с «Портлендом Тимберс» (2:1). Вслед за этим калифорнийцы разгромили на выезде «Хьюстон Динамо» (3:0).

    В последнем матче он сыграл вничью с «Далласом» (1:1) и продлил беспроигрышную серию до четырех игр. Сейчас команда занимает пятое место с 46 очками на счету.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25.

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    «Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 28.10.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Спортинг Канзас Сити» на втором месте?
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