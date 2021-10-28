«Наполи»
«Наполи» подошел к очередному туру Серии А в качестве одного из двух лидеров турнира. Неаполитанцы в текущем чемпионате идут без поражений — 8 побед и 1 ничья. Единственное поражение «Наполи» в сезоне пришлось на матч Лиги Европы против «Спартака» (2:3).
Лидерство в Серии А «Наполи» делит с «Миланом», у которого также в активе 25 очков.
«Наполи» впервые в сезоне оступился в прошлом туре — в Риме команда сыграла вничью с «Ромой» (0:0). В предыдущих турах Серии А неаполитанцы обыграли «Фиорентину» (2:1) и «Торино» (1:0).
«Наполи» очень мало пропускает — всего 3 гола в девяти матчах чемпионата Италии. По забитым при этом команда в пятерке лучших — 19 мячей.
«Болонья»
«Болонья» в предыдущем туре Серии А проиграла другому лидеру чемпионата «Милану» — 2:4.
Команда выступает в сезоне нестабильно, чередуя победы с ничьими и поражениями. Так до поражения от «Милана» «Болонья» сыграла вничью с «Удинезе» (1:1), а также победила «Лацио» (3:0).
В турнирной таблице Серии А «Болонья» располагается на десятом месте. В девяти матчах команде удалось набрать 12 очков.
«Болонья» и забивает, и пропускает достаточно много — 15 голов забито и 19 пропущено.
Прогноз и ставка
На победу «Наполи» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,35, на ничью — 5,70, а на «Болонью» — 9,80.
«Наполи» демонстрирует солидные результаты в этом чемпионате, и «Болонья» не должна стать для неаполитанцев слишком серьезным препятствием в домашнем матче.
Прогноз и ставка на матч — победа «Наполи» и количество голов в матче от 2 до 4 с коэффициентом 2,06.