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    «Наполи» не оступится на своем поле

    «Наполи» — «Болонья». Прогноз и ставка на матч чемпионата Италии 28 октября 2021 года

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    Лоренцо Инсинье
    В рамках 10-го тура Серии А «Наполи» принимает «Болонью». Матч пройдет в Неаполе 28 октября. Начало — в 21:45 мск. «Наполи» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Октября 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Болонья Болонья
  • Болонья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
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  • 5.30
  • 2
  • 8.10
  • Ставка!
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    «Наполи»

    «Наполи» подошел к очередному туру Серии А в качестве одного из двух лидеров турнира. Неаполитанцы в текущем чемпионате идут без поражений — 8 побед и 1 ничья. Единственное поражение «Наполи» в сезоне пришлось на матч Лиги Европы против «Спартака» (2:3).

    Лидерство в Серии А «Наполи» делит с «Миланом», у которого также в активе 25 очков.

    «Наполи» впервые в сезоне оступился в прошлом туре — в Риме команда сыграла вничью с «Ромой» (0:0). В предыдущих турах Серии А неаполитанцы обыграли «Фиорентину» (2:1) и «Торино» (1:0).

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    «Наполи» очень мало пропускает — всего 3 гола в девяти матчах чемпионата Италии. По забитым при этом команда в пятерке лучших — 19 мячей.

    «Болонья»

    «Болонья» в предыдущем туре Серии А проиграла другому лидеру чемпионата «Милану» — 2:4.

    Команда выступает в сезоне нестабильно, чередуя победы с ничьими и поражениями. Так до поражения от «Милана» «Болонья» сыграла вничью с «Удинезе» (1:1), а также победила «Лацио» (3:0).

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    • В турнирной таблице Серии А «Болонья» располагается на десятом месте. В девяти матчах команде удалось набрать 12 очков.

    «Болонья» и забивает, и пропускает достаточно много — 15 голов забито и 19 пропущено.

    Прогноз и ставка

    На победу «Наполи» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,35, на ничью — 5,70, а на «Болонью» — 9,80.

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    «Наполи» демонстрирует солидные результаты в этом чемпионате, и «Болонья» не должна стать для неаполитанцев слишком серьезным препятствием в домашнем матче.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Наполи» и количество голов в матче от 2 до 4 с коэффициентом 2,06.

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    «Наполи» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 28.10.2021. Прогнозы на футбол. «Наполи» не оступится на своем поле
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