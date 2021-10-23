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    Очередная неудача «Ротора»?

    «Ротор» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, ФНЛ, 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Алания»
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    Дмитрий Хохлов
    «Ротор» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:00 мск. «Ротор» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 23 Октября 2021 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 16:00 Алания Алания
  • Владикавказ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Ротор»

    «Ротор» с самого первого тура жутко лихорадит. По всей видимости, Дмитрию Хохлову не удастся с ходу вернуть волгоградцев в элиту.

    На данный момент волгоградцы осели на скромном для себя 14 месте в турнирной таблице. Какое там возвращение в РПЛ: от зоны вылета совсем недалеко!

    В минувшем туре «Ротор» вновь не сумел победить. Ничья с молодыми спартаковцами (1:1) сродни поражению.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Ротору» крайне сложно даются голы. Впрочем, надежды на некоторый подъем все же имеются, ведь неплохую форму демонстрирует лидер атак команды Андрей Чуканов (5 мячей в 15 матчах).

    «Алания»

    Команда Спартака Гогниева верна себе и своей эмоциональности. «Барсы» забивают в каждом из туров, и в этом аспекте уже побили рекорд лиги.

    Зато в минувшем туре «Алания» разочаровала результатом. Команда Гогниева дома уступила крепкому «Нефтехимику» (2:3).

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    • На данный момент осетины занимают 5 место в турнирной таблице. Впрочем, отставание от второй строчки измеряется всего тремя пунктами.

    Мощнейшая атака в лиге (38 мячей) не щадит никого. А вот не самые надежные тылы фактически нивелируют все усилия форвардов «барсов».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 2.05, на ничью за 3.40, а на «Ротор» — за 3.50.

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    Хозяева сейчас смотрятся явно не лучшим образом.

    «Алания» превосходно атакует, и в этой встрече будет мотивирована вернуться в четверку лучших.

    Команда Гогниева не должна испытать проблем с нестабильным соперником. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» с коэффициентом 2.05.

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    «Ротор» — «Алания»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. Очередная неудача «Ротора»?
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