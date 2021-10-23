«Ротор»
«Ротор» с самого первого тура жутко лихорадит. По всей видимости, Дмитрию Хохлову не удастся с ходу вернуть волгоградцев в элиту.
На данный момент волгоградцы осели на скромном для себя 14 месте в турнирной таблице. Какое там возвращение в РПЛ: от зоны вылета совсем недалеко!
В минувшем туре «Ротор» вновь не сумел победить. Ничья с молодыми спартаковцами (1:1) сродни поражению.
«Ротору» крайне сложно даются голы. Впрочем, надежды на некоторый подъем все же имеются, ведь неплохую форму демонстрирует лидер атак команды Андрей Чуканов (5 мячей в 15 матчах).
«Алания»
Команда Спартака Гогниева верна себе и своей эмоциональности. «Барсы» забивают в каждом из туров, и в этом аспекте уже побили рекорд лиги.
Зато в минувшем туре «Алания» разочаровала результатом. Команда Гогниева дома уступила крепкому «Нефтехимику» (2:3).
На данный момент осетины занимают 5 место в турнирной таблице. Впрочем, отставание от второй строчки измеряется всего тремя пунктами.
Мощнейшая атака в лиге (38 мячей) не щадит никого. А вот не самые надежные тылы фактически нивелируют все усилия форвардов «барсов».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 2.05, на ничью за 3.40, а на «Ротор» — за 3.50.
Хозяева сейчас смотрятся явно не лучшим образом.
Команда Гогниева не должна испытать проблем с нестабильным соперником. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» с коэффициентом 2.05.