В субботу, 23 октября, в 9-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» в Ливерпуле на «Гудисон Парк» примет «Уотфорд». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Эвертон» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» минувший розыгрыша АПЛ завершил на десятой строке в турнирной таблице, существенно отстав от еврокубковой позиции.

В текущем же первенстве в активе ливерпульской команды 14 очков, и она делит шестое место с еще двумя другими командами. В прошлом туре «ириски» потерпели поражение на своем поле от «Вест Хэма» 0:1.

В первых четырех стартовых матчах чемпионата ливерпульцы одержали три победы и один раз сыграли вничью. В последующих же четырех играх они победили только раз при одной мировой и двух неудачах.

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За 12 последних матчей чемпионата Англии «Эвертон» потерпел пять поражений и одержал шесть побед. А дома он выиграл четыре из пяти встреч при одном поражении.

«Уотфорд»

«Уотфорд» также прошлый сезон провел в первом английском дивизионе, где финишировал на второй позиции в турнирной таблице и получил прямой билет в элиту.

В этом розыгрыше Премьер-лиги «шершни» заработали семь пунктов, с которыми разместились на 15 месте, оторвавшись всего немного от зоны вылета.

К данной игре команда подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, которая началась ничьей с «Ньюкаслом» 1:1, а продолжилась поражениями от «Лидса» 0:1 в гостях и на своем поле 0:5 от «Ливерпуля».

На чужом поле с учетом прошлого сезона «Уотфорд» выиграл только в двух из восьми предыдущих встреч при шести проигрышных результатах.

«Эвертон» выиграл у «Уотфорда» в последних трех очных встречах, причем дважды «всухую».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эвертона» предлагают — 1.66.

На викторию «Уотфорда» дают — 5.70, ничья оценена — в 3.98.

Дома «ириски» в этом сезоне выступают сильно, а «шершни» вне родных стен совсем неубедительны. Поэтому в данной паре ставим на выигрыш хозяев минимум с разницей в один мяч.