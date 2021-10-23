ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Галатасарай»Ноль ударов в створ. «Локомотив» усложнил себе жизнь, проиграв «Галатасараю» Новый «Камп Ноу»В погоне за «Реалом». «Барселона» представила план реконструкции «Камп Ноу» Уле-Гуннар СульшерВидимость благополучия или конец черной полосы? Волевая победа «МЮ» отложила вопрос увольнения Сульшера
  • 23:51
    • «Локомотив» уступил «Галатасараю» в матче Лиги Европы
  • 00:01
    • «Монако» вырвал победу у ПСВ, «Сосьедад» одолел «Штурм»
  • 23:56
    • «Лион» одержал волевую победу над «Спартой»
  • 23:52
    • «Наполи» выиграл первый матч в Лиге Европы
  • 22:34
    • Кудерметова проиграла Халеп на Кубке Кремля
  • 22:10
    • СКА забросил «Кунлуню» семь безответных шайб
  • 22:05
    • «Салават Юлаев» выиграл у ЦСКА
    Все новости спорта

    «Ириски» положат в копилку три очка

    «Эвертон» — «Уотфорд». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, Чемпионат Англии, 23 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Уотфорд Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Уотфорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрос Таунсенд
    В субботу, 23 октября, в 9-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» в Ливерпуле на «Гудисон Парк» примет «Уотфорд». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Эвертон» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Октября 2021 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 17:00 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.90
  • Ставка!
    •

    «Эвертон»

    «Эвертон» минувший розыгрыша АПЛ завершил на десятой строке в турнирной таблице, существенно отстав от еврокубковой позиции.

    В текущем же первенстве в активе ливерпульской команды 14 очков, и она делит шестое место с еще двумя другими командами. В прошлом туре «ириски» потерпели поражение на своем поле от «Вест Хэма» 0:1.

    В первых четырех стартовых матчах чемпионата ливерпульцы одержали три победы и один раз сыграли вничью. В последующих же четырех играх они победили только раз при одной мировой и двух неудачах.

    Все прогнозы на АПЛ

    За 12 последних матчей чемпионата Англии «Эвертон» потерпел пять поражений и одержал шесть побед. А дома он выиграл четыре из пяти встреч при одном поражении.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» также прошлый сезон провел в первом английском дивизионе, где финишировал на второй позиции в турнирной таблице и получил прямой билет в элиту.

    В этом розыгрыше Премьер-лиги «шершни» заработали семь пунктов, с которыми разместились на 15 месте, оторвавшись всего немного от зоны вылета.

  • Замены Клоппа спасли «Ливерпуль» от поражения «Атлетико»
  • Реакция прессы на матч «Атлетико» — «Ливерпуль»
  • 20/10/2021

    • К данной игре команда подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, которая началась ничьей с «Ньюкаслом» 1:1, а продолжилась поражениями от «Лидса» 0:1 в гостях и на своем поле 0:5 от «Ливерпуля».

    На чужом поле с учетом прошлого сезона «Уотфорд» выиграл только в двух из восьми предыдущих встреч при шести проигрышных результатах.

    «Эвертон» выиграл у «Уотфорда» в последних трех очных встречах, причем дважды «всухую».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эвертона» предлагают — 1.66.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Уотфорда» дают — 5.70, ничья оценена — в 3.98.

    Дома «ириски» в этом сезоне выступают сильно, а «шершни» вне родных стен совсем неубедительны. Поэтому в данной паре ставим на выигрыш хозяев минимум с разницей в один мяч.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Вондроушова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Соболенко — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Контавейт — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Трактор — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торино — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Неман — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.67
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сампдория — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Осасуна — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эвертон» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. «Ириски» положат в копилку три очка
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры