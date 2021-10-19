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    «Бешикташ» — «Спортинг». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Лиги чемпионов, 19 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Спортинг»
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    Нуну Сантуш
    19 октября в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле на «Водафон Парк» турецкий «Бешикташ» сыграет против португальского «Спортинга» из Лиссабона. Игра начнется в 19:45 по мск. «Бешикташ» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 19 Октября 2021 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 19:45 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    «Бешикташ»

    «Бешикташ» оказался в основной сетке Лиги чемпионов благодаря победе в прошлом розыгрыше чемпионата Турции, что станет для него восьмым появлением на данной стадии.

    На старте данного турнира «черные орлы» потерпели домашнее фиаско от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:2, а уже в следующем туре они проиграли на выезде амстердамскому «Аяксу» 0:2.

    Стоит отметить, что лишь однажды турецкому клубу удалось выйти в плей-офф самого престижного еврокубка. Случилось это в сезоне-2017/18, но уже в 1/8 финала он уступил по сумме двух встреч «Баварии».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Перед данной игрой «Бешикташ» уступил «Башакшехиру» 2:3 в рамках чемпионата Турции, где он после удачного старта продолжает спускаться вниз по турнирной таблице.

    «Спортинг»

    По итогам прошлого сезона «Спортинг» после длительного перерыва стал чемпионом Португалии, благодаря чему напрямую попал в основную стадию Лиги чемпионов.

    Стоит отметить, что «львы» в седьмой раз сыграют на групповом этапе самого престижного еврокубка в этом тысячелетии. Но лишь раз португальскому клубу удалось пробиться в плей-офф этого турнира. И случилось это аж в далеком 2008/09 сезоне.

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  • 16/10/2021

    • Лиссабонцы также проиграли обе встречи на групповой стадии данной Лиги чемпионов. Сперва они дома были уничтожены «Аяксом» со счетом 1:5, а затем проиграли в Дортмунде «Боруссии» 0:1.

    На выходных «Спортинг» добыл крупную победу в Кубке Португалии, а в чемпионате страны он идет среди лидеров, не проиграв еще там ни разу.

    Сезоне 2015/16 на групповой стадии Лиги Европы в Стамбуле эти команды разошлись миром со счетом 1:1, а в Лиссабоне победили португальцы 3:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Спортинга» предлагают — 2.34.

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    На викторию «Бешикташа» дают — 3.19, ничья оценена — в 3.48.

    Для обеих команд этот поединок чуть ли не последний шанс побороться за выход в плей-офф. Поэтому им необходимо искать свое счастье в атаке, где они должны преуспеть, огорчив друг друга хоть по разу.

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    «Бешикташ» — «Спортинг»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на футбол. Последний шанс для аутсайдеров
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