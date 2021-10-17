«Наполи» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 октября в Неаполе, начало — в 19:00 мск. «Наполи» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» единолично возглавляет турнирную таблицу после семи туров. Неаполитанцы до сих пор не потеряли ни одного очка.

Более того, «Наполи» — единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не терявший очки в чемпионате в этом сезоне.

Команда Лучано Спаллетти выиграла семь предыдущих матчей в Серии А с общим счетом 18:3. Среди тех, кто уступил «Наполи», оказался даже «Ювентус».

Интересно, что единственной командой, которая смогла обыграть «Наполи», пока что остается «Спартак». Московский клуб сенсационно победил в Неаполе две недели назад в рамках группового этапа Лиги Европы. Правда, «Спартаку» тогда существенно помогло удаление в составе соперника — «Наполи» с 30-й минуты игрыл в меньшинстве.

«Торино»

«Торино» тем временем пока что находится на 11-м месте. В активе гостей на данный момент восемь очков.

И это еще не худший вариант, есть учесть, как туринская команда играла в прошлом сезоне.

Перед паузой на матчи сборных «Торино» уступила на своем поле «Ювентусу», который забил единственный гол незадолго до финального свистка.

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Перед этим же у «Торино» была серия из четырех матчей без поражений (две победы и две ничьи).

«Торино» в этом сезоне забивал в каждом гостевом матче .

Прогноз и ставка

На «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Торино» — за 7.90.

Нет никаких сомнений, что «Наполи» ждет сложнейшая игра. «Торино», если судить по встрече с «Ювентусом», готов дать бой кому угодно.

Ставка — победа «Наполи» + обе забьют за 3.12.

Также можно рассмотреть ставку просто на обе команды забьют за 1.90.