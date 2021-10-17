ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«Золотой мяч» 2021. Кто выиграет приз Хосеп ГвардиолаКто станет лучшим тренером сезона в АПЛ? Есть шесть претендентов «Тампа» обыграла «Детройт» в сумасшедшем матче НХЛ. «Тампа» обыграла «Детройт», Кучеров набрал четыре очка, «Питтсбург» уступил «Флориде»
  • 23:51
    • Гол и пас Мбаппе принесли ПСЖ волевую победу над «Анже»
  • 22:13
    • «Йокерит» отыгрался в матче со СКА и победил в овертайме
  • 20:53
    • Медведев подтвердил снятие с «Кубка Кремля»: «Я не готов выступать на 100 процентов»
  • 19:23
    • Три очка Гика помогли «Трактору» обыграть «Сочи»
  • 18:06
    • Источник: Талалаева могут уволить, если «Ахмат» проиграет «Химкам»
  • 15:18
    • Акинфеев ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России
  • 13:58
    • Стало известно, когда пройдет жеребьевка стыковых матчей квалификации ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Сможет ли «Наполи» продлить победную серию?

    «Наполи» — «Торино». Прогноз (к. 3.12) и ставки на чемпионат Италии 17 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Наполи Прогнозы на Торино Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Торино»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Наполи» начал чемпионат с семи побед кряду
    «Наполи» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 октября в Неаполе, начало — в 19:00 мск. «Наполи» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 17 Октября 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 19:00 Торино Торино
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.44
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
    •

    «Наполи»

    «Наполи» единолично возглавляет турнирную таблицу после семи туров. Неаполитанцы до сих пор не потеряли ни одного очка.

    Более того, «Наполи» — единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не терявший очки в чемпионате в этом сезоне.

    Команда Лучано Спаллетти выиграла семь предыдущих матчей в Серии А с общим счетом 18:3. Среди тех, кто уступил «Наполи», оказался даже «Ювентус».

    Интересно, что единственной командой, которая смогла обыграть «Наполи», пока что остается «Спартак». Московский клуб сенсационно победил в Неаполе две недели назад в рамках группового этапа Лиги Европы. Правда, «Спартаку» тогда существенно помогло удаление в составе соперника — «Наполи» с 30-й минуты игрыл в меньшинстве.

    «Торино»

    «Торино» тем временем пока что находится на 11-м месте. В активе гостей на данный момент восемь очков.

  • Топ-тренеры в игноре. Почему клубы не зовут специалистов из международного футбола?
  • Дидье Дешам, Луис Энрике, Роберто Манчини и Роберто Мартинес не претендуют на работу в больших клубах
  • 12/10/2021

    • И это еще не худший вариант, есть учесть, как туринская команда играла в прошлом сезоне.

    Перед паузой на матчи сборных «Торино» уступила на своем поле «Ювентусу», который забил единственный гол незадолго до финального свистка.

    Все прогнозы на Серию А

    Перед этим же у «Торино» была серия из четырех матчей без поражений (две победы и две ничьи).

    «Торино» в этом сезоне забивал в каждом гостевом матче.

    Прогноз и ставка

    На «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Торино» — за 7.90.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Нет никаких сомнений, что «Наполи» ждет сложнейшая игра. «Торино», если судить по встрече с «Ювентусом», готов дать бой кому угодно.

    Ставка — победа «Наполи» + обе забьют за 3.12.

    Также можно рассмотреть ставку просто на обе команды забьют за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Уотфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сморгонь — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Специя — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Актобе — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фрайбург — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Унион — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Северсталь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Наполи» — «Торино»: прогноз, ставка (3.12), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Наполи» продлить победную серию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры