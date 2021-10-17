В воскресенье, 17 октября, «Барселона» на своем поле примет «Валенсию» в девятом туре испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Камп Ноу», начнется в 22:00 по московскому времени. «Барселона» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 12 очков.

Каталонцы одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение в семи сыгранных турах.

В трех последних матчах национального первенства подопечные Рональда Кумана поделили очки с «Кадисом» (0:0), разгромили «Леванте» (3:0) и потерпели поражение от «Атлетико» (0:2).

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В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» проиграли и «Баварии» (0:3), и «Бенфике» (0:3), расположившись на последнем месте в группе E.

После травм у «Барселоны» восстанавливаются Рональд Араухо, Алехандро Бальде, Клеман Ленгле, Педри и Мартин Брейтуэйт.

«Валенсия»

«Валенсия» идет восьмой в турнирной таблице чемпионата Испании с 12 набранными очками.

На счету «летучих» мышей три победы, три ничьи и два поражения в восьми сыгранных турах первенства.

Команда Хосе Бордаласа неплохо начала сезон, но перед уходом на международный перерыв проиграла «Реалу» (1:2) и «Севилье» (1:3), а также разошлась миром с «Атлетиком» (1:1) и «Кадисом» (0:0).

Среди травмированных у «Валенсии» значатся Денис Черышев, Карлос Солер, Хосе-Луис Гайя и Тьерри Коррея.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.53, победа «Валенсии» — 6.80, ничья — 4.20.

Подопечные Кумана проваливают сезон, и это ни для кого не секрет. В Лиге чемпионов они, скорее всего, прекратят свой путь до наступления 2022 года, а в Ла Лиге придется надеться на большую удачу, чтобы оказаться в топ-4.

Единственный достойный результат каталонцев — победа над «Реалом Сосьедад» (4:2), вот только случилась она еще 15 августа.

Очевидно, что играть против «Валенсии» «сине-гранатовым» тоже будет тяжело, тем более что нужно экономить силы на киевское «Динамо» и «Реал», которые следуют далее по расписанию.

Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «победа "Валенсии" с форой +1» за 1.98.

Также возьмем ставку «обе команды забьют» за 1.78. «Барса» вряд ли сохранит свои ворота на замке в тот момент, когда осталась без нескольких травмированных защитников.