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    Выиграет ли «Барселона» у «Валенсии»?

    «Барселона» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Валенсия»
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    Ансу Фати
    В воскресенье, 17 октября, «Барселона» на своем поле примет «Валенсию» в девятом туре испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Камп Ноу», начнется в 22:00 по московскому времени. «Барселона» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Октября 2021 года
    Барселона
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    •  Барселона 22:00 Валенсия Валенсия
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    «Барселона»

    «Барселона» занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 12 очков.

    Каталонцы одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение в семи сыгранных турах.

    В трех последних матчах национального первенства подопечные Рональда Кумана поделили очки с «Кадисом» (0:0), разгромили «Леванте» (3:0) и потерпели поражение от «Атлетико» (0:2).

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    В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» проиграли и «Баварии» (0:3), и «Бенфике» (0:3), расположившись на последнем месте в группе E.

    После травм у «Барселоны» восстанавливаются Рональд Араухо, Алехандро Бальде, Клеман Ленгле, Педри и Мартин Брейтуэйт.

    «Валенсия»

    «Валенсия» идет восьмой в турнирной таблице чемпионата Испании с 12 набранными очками.

    На счету «летучих» мышей три победы, три ничьи и два поражения в восьми сыгранных турах первенства.

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    • Команда Хосе Бордаласа неплохо начала сезон, но перед уходом на международный перерыв проиграла «Реалу» (1:2) и «Севилье» (1:3), а также разошлась миром с «Атлетиком» (1:1) и «Кадисом» (0:0).

    Среди травмированных у «Валенсии» значатся Денис Черышев, Карлос Солер, Хосе-Луис Гайя и Тьерри Коррея.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.53, победа «Валенсии» — 6.80, ничья — 4.20.

    Подопечные Кумана проваливают сезон, и это ни для кого не секрет. В Лиге чемпионов они, скорее всего, прекратят свой путь до наступления 2022 года, а в Ла Лиге придется надеться на большую удачу, чтобы оказаться в топ-4.

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    Единственный достойный результат каталонцев — победа над «Реалом Сосьедад» (4:2), вот только случилась она еще 15 августа.

    Очевидно, что играть против «Валенсии» «сине-гранатовым» тоже будет тяжело, тем более что нужно экономить силы на киевское «Динамо» и «Реал», которые следуют далее по расписанию.

    Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «победа "Валенсии" с форой +1» за 1.98.

    Также возьмем ставку «обе команды забьют» за 1.78. «Барса» вряд ли сохранит свои ворота на замке в тот момент, когда осталась без нескольких травмированных защитников.

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    «Барселона» — «Валенсия»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Барселона» у «Валенсии»?
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