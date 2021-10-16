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    Дортмундцы сразу понесутся в атаку?

    «Боруссия» Д — «Майнц». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Бундеслига, 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Майнц»
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    Эрлинг Холанн
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 8-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» Д — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Октября 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 16:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.43
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 7.45
  • Ставка!
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    «Боруссия» Д

    «Боруссия» Д вновь настроена побороться за Серебряную салатницу. И ресурсы у клуба мощные, и состав сильный, но пока все никак не складывается.

    На данный момент дортмундцы занимают 3 место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе у команды 15 очков, что на один пункт меньше, чем у лидера «Баварии».

    В минувшем туре «Боруссия» Д добыла трудовых три пункта. Дома дортмундцы переиграли ершистый «Аугсбург» (2:1).

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    Эрлинг Холанн продолжает свою голевую эпопею. Норвежец на пару с мюнхенцем Левандовски лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги (7 голов).

    «Майнц»

    Эта команда вполне оптимистично стартовала в чемпионате. По итогам 7 туров «Майнц» занимает 9 место с 10 очками в активе.

    В минувшем туре «Майнц» внезапно уступил. В родных стенах команда вела в счете, но после перерыва пропустила два мяча от «Униона» (1:2).

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    • Главная ценность команды — надежные тылы. Все-таки 5 пропущенных мячей в 7 поединках — один из лучших показателей в лиге.

    Зато с атакой у «Майнца» все не так весело — только 7 забитых голов. К слову, два из них в активе датского форварда Маркуса Ингвартсена.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.40, на ничью за 4.75, а на «Майнц» — за 7.00.

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    Атака дортмундцев наверняка проявит себя с первых минут поединка.

    Даже надежная оборона «Майнца» вряд ли справится с натиском Холанна и компании.

    Атака хозяев выглядит очень прилично, и скажет свое веское слово еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.20.

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    «Боруссия» Д — «Майнц»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. Дортмундцы сразу понесутся в атаку?
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