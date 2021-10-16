«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 8-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» Д — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д вновь настроена побороться за Серебряную салатницу. И ресурсы у клуба мощные, и состав сильный, но пока все никак не складывается.

На данный момент дортмундцы занимают 3 место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе у команды 15 очков, что на один пункт меньше, чем у лидера «Баварии».

В минувшем туре «Боруссия» Д добыла трудовых три пункта. Дома дортмундцы переиграли ершистый «Аугсбург» (2:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

Эрлинг Холанн продолжает свою голевую эпопею. Норвежец на пару с мюнхенцем Левандовски лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги (7 голов).

«Майнц»

Эта команда вполне оптимистично стартовала в чемпионате. По итогам 7 туров «Майнц» занимает 9 место с 10 очками в активе.

В минувшем туре «Майнц» внезапно уступил. В родных стенах команда вела в счете, но после перерыва пропустила два мяча от «Униона» (1:2).

Главная ценность команды — надежные тылы. Все-таки 5 пропущенных мячей в 7 поединках — один из лучших показателей в лиге.

Зато с атакой у «Майнца» все не так весело — только 7 забитых голов. К слову, два из них в активе датского форварда Маркуса Ингвартсена.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.40, на ничью за 4.75, а на «Майнц» — за 7.00.

Атака дортмундцев наверняка проявит себя с первых минут поединка.

Даже надежная оборона «Майнца» вряд ли справится с натиском Холанна и компании .

Атака хозяев выглядит очень прилично, и скажет свое веское слово еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.20.