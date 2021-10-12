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    Будет ли у «сиятельных» первая официальная виктория?

    Сан-Марино — Андорра. Прогноз, ставка (к. 4.20) на футбол, отбор ЧМ-2022, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Сан-Марино — Андорра
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    Игрок сборной Сан-Марино
    12 октября в Сарравалле сборная Сан-Марино сыграет против национальной команды Андорры в восьмом туре отборочного турнира ЧМ-2022. Игра начнется в 21:45 по мск. Сан-Марино — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сан-Марино

    Сборная Сан-Марино — одна из слабейших команд мира. За всю историю ее существования она добыла всего одну победу в товарищеской игре, а в официальных встречах она еще не побеждала.

    В последний раз «сиятельным» удавалось набрать очки в матчах отборочных циклов чемпионатов мира в 2001 году, сыграв тогда вничью 1:1 с Латвией. После этого они провели 49 матчей и все проиграли.

    Так и в этом отборочном цикле сан-маринцы проиграли во всех матчах с общим счетом 1:29. Только в двух из семи проведенных игр они уступили не с разгромных счетом.

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    Несколько дней тому назад сборная Сан-Марино потерпела крупное выездное фиаско от команды Польши со счетом 0:5.

    Андорра

    Сборная Андорры также относится к «футбольным карликом», но она, в отличие от своего предстоящего противника, имеет несколько викторий в официальных встречах.

    В данном отборочном цикле «почтальоны» смогли разжиться тремя баллами в семи предстоящих игра, обыграв как раз сан-маринцев на своем поле со счетом 2:0.

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    • В остальных шести встречах пиренейцы проиграли с общим счетом 2:19. Несколько дней тому назад они крупно проиграли на своей территории сборной Англии со счетом 0:5.

    В отборочных циклах чемпионатов мира сборная Андорры уступала десять раз за 11 последних поединков и одержала только одну победу.

    Между собой эти сборные провели два очных поединка, оба которые выиграла Андорра с одинаковым счетом по 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Андорры предлагают — 2.07.

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    На викторию Сан-Марино дают — 4.20, ничья оценена — в 3.28.

    В матче двух аутсайдеров европейского футбола рискнем поставить на то, что победа будет за сборной Сан-Марино, которая станет для них первой официальной в их истории.

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    Сан-Марино — Андорра: прогноз, ставка (4.20), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли у «сиятельных» первая официальная виктория?
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