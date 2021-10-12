12 октября в Сарравалле сборная Сан-Марино сыграет против национальной команды Андорры в восьмом туре отборочного турнира ЧМ-2022. Игра начнется в 21:45 по мск. Сан-Марино — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино — одна из слабейших команд мира. За всю историю ее существования она добыла всего одну победу в товарищеской игре, а в официальных встречах она еще не побеждала.

В последний раз «сиятельным» удавалось набрать очки в матчах отборочных циклов чемпионатов мира в 2001 году, сыграв тогда вничью 1:1 с Латвией. После этого они провели 49 матчей и все проиграли.

Так и в этом отборочном цикле сан-маринцы проиграли во всех матчах с общим счетом 1:29. Только в двух из семи проведенных игр они уступили не с разгромных счетом.

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Несколько дней тому назад сборная Сан-Марино потерпела крупное выездное фиаско от команды Польши со счетом 0:5.

Андорра

Сборная Андорры также относится к «футбольным карликом», но она, в отличие от своего предстоящего противника, имеет несколько викторий в официальных встречах.

В данном отборочном цикле «почтальоны» смогли разжиться тремя баллами в семи предстоящих игра, обыграв как раз сан-маринцев на своем поле со счетом 2:0.

В остальных шести встречах пиренейцы проиграли с общим счетом 2:19. Несколько дней тому назад они крупно проиграли на своей территории сборной Англии со счетом 0:5.

В отборочных циклах чемпионатов мира сборная Андорры уступала десять раз за 11 последних поединков и одержала только одну победу.

Между собой эти сборные провели два очных поединка, оба которые выиграла Андорра с одинаковым счетом по 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Андорры предлагают — 2.07.

На викторию Сан-Марино дают — 4.20, ничья оценена — в 3.28.

В матче двух аутсайдеров европейского футбола рискнем поставить на то, что победа будет за сборной Сан-Марино, которая станет для них первой официальной в их истории.