ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Карим БенземаБензема и Мбаппе принесли трофей. Франция в напряженном матче обыграла Испанию
  • 16:39
    • Сборная Канады может выступить на Кубке Первого канала
  • 16:31
    • Жительница Казани требует признать Азмуна отцом ее ребенка
  • 15:40
    • Матч «Рубин» — «Локомотив» смогут посетить более 30 тысяч болельщиков
  • 15:13
    • «Байер» и «Лион» возобновили переговоры по переходу Азмуна
  • 14:44
    • Ролан Гусев возглавил «молодежку» ЦСКА
  • 14:35
    • Кузнецова пропустит Кубок Кремля
  • 13:50
    • КХЛ назвала лучших игроков 6-й недели регулярного чемпионата
    Все новости спорта

    Смогут ли сербы забить «молодежке» Франции?

    Сербия U21 — Франция U21. Прогноз (к. 1.75) и ставки на отборочный турнир Евро-2023 12 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Сербии Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Сербия U21 — Франция U21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Французы на прошлой неделе разгромили Украину (5:0)
    Молодежная сборная Франции сыграет на выезде против Сербии в отборочном турнире Евро-2023. Матч пройдет 12 октября в Белграде, начало — в 19:30 мск. Сербия U21 — Франция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сербия U21

    Сербская «молодежка» после трех сыгранных матчей занимает четвертое место в своей группе. Интересно, что ее опережают не только Франция и Украина, но и Фарерские острова. Правда, эта команда провела на один матч больше, но момент все равно интересный.

    На прошлой неделе сербы одержали разгромную победу над Арменией (4:1). Это была их первая победа в текущем отборе.

    В начале сентября сборная Сербии уступила на своем поле Украине, а потом сыграла на выезде вничью с Северной Македонией.

    Три из пяти предыдущих матчей с участием сербской «молодежки» завершились со счетом 0:0, а в четырех из них она не забила ни одного мяча.

    Франция U21

    Тем временем французы возглавляют свою группу, хотя они провели пока тоже только три матча.

    В конце прошлой недели «молодежка» Франции разнесла Украину — 5:0. В принципе, с таким составом это и неудивительно.

    Все прогнозы на футбол

    Хотя в начале сентября команда Сильвена Риполля сенсационно сыграла вничью с Фарерскими островами, пусть и в гостях. В те же дни она разгромила дома Северную Македонию.

    Прогноз и ставка

    На Сербию в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу Франции — за 1.75.

    Вряд ли сербы смогут отобрать очки у звездного состава французской «молодежки». До разгрома, конечно, не дойдет, но гости выиграют.

    Ставка — победа Франции за 1.75.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал Франции больше 2,0 за 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Кипр — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торпедо — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Албания U21 — Словения U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Шаповалов — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рублев — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Краинович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Андорра U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Словения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хорватия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Македония — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Словения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сербия U21 — Франция U21: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Смогут ли сербы забить «молодежке» Франции?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры