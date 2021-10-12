Молодежная сборная Франции сыграет на выезде против Сербии в отборочном турнире Евро-2023. Матч пройдет 12 октября в Белграде, начало — в 19:30 мск. Сербия U21 — Франция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сербия U21

Сербская «молодежка» после трех сыгранных матчей занимает четвертое место в своей группе. Интересно, что ее опережают не только Франция и Украина, но и Фарерские острова. Правда, эта команда провела на один матч больше, но момент все равно интересный.

На прошлой неделе сербы одержали разгромную победу над Арменией (4:1). Это была их первая победа в текущем отборе.

В начале сентября сборная Сербии уступила на своем поле Украине, а потом сыграла на выезде вничью с Северной Македонией.

Три из пяти предыдущих матчей с участием сербской «молодежки» завершились со счетом 0:0, а в четырех из них она не забила ни одного мяча.

Франция U21

Тем временем французы возглавляют свою группу, хотя они провели пока тоже только три матча.

В конце прошлой недели «молодежка» Франции разнесла Украину — 5:0. В принципе, с таким составом это и неудивительно.

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Хотя в начале сентября команда Сильвена Риполля сенсационно сыграла вничью с Фарерскими островами, пусть и в гостях. В те же дни она разгромила дома Северную Македонию.

Прогноз и ставка

На Сербию в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу Франции — за 1.75.

Вряд ли сербы смогут отобрать очки у звездного состава французской «молодежки». До разгрома, конечно, не дойдет, но гости выиграют.

Ставка — победа Франции за 1.75.

Также можно рассмотреть ставку на тотал Франции больше 2,0 за 2.40.