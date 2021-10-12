12 октября в матче отборочного цикла сборная Португалии примет сборную Люксембурга на домашнем стадионе «Алгарве». Игра начнется в 21:45 по мск. Португалия — Люксембург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

Португальцы могут выйти на первое место в случае победы. Они на второй позиции с 13 очками и отстают от сербов на один пункт. При этом у них на одну игру меньше.

Сборная Португалии выиграла в этой квалификации 4 поединка и в одном сыграла вничью.

Хозяева разгромили Азербайджан (3:0, 1:0), одолели Исландию (2:1) и Люксембург (3:1). Также у них была ничья с Сербией (2:2).

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В октябре для «красно-зеленых» это будет первая игра отборочного цикла. 9 октября они провели товарищеский поединок против сборной Катара и победили со счетом 3:0.

Люксембург

Сборная Люксембурга имеет 6 очков и даже до второй строчки гостям вряд ли удастся добраться.

В первом же матче октябрьского сбора команда потерпела поражение от сербов со счетом 0:1. Это было второе поражение подряд и третье в рамках отборочного цикла.

Ранее Люксембург проиграл Сербии с более громким счетом 1:4. Так что с лидерами у гостей игра не клеится. При этом они смогли обыграть Азербайджан 2:1 и Ирландию 1:0

Сборная Люксембурга является единственной командой группы с нулевым показателем ничейных результатов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты все прекрасно демонстрируют — у Люксембурга нет шансов. 1.08 букмекеры дают на поебду Португалии, 12.00 — на ничью и 32.00 — на победу Люксембурга.

Сборная Португалии сыграет первый матч в октябре. Она настроена на победу, поскольку понимает, что ей надо догонять Сербию. Люксембург разгромно уступил лидеру группы и вряд ли сможет что-то противопоставить португальцам.

Рекомендуем поставить на победу сборной Португалии с форой -2.5 за 1.77.