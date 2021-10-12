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    Португалия должна без проблем набрать 3 очка

    Португалия — Люксембург. Прогноз (к. 1.77) и ставки на футбол, отбор ЧМ-2022, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Португалия — Люксембург
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    Криштиану Роналду
    12 октября в матче отборочного цикла сборная Португалии примет сборную Люксембурга на домашнем стадионе «Алгарве». Игра начнется в 21:45 по мск. Португалия — Люксембург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Португалия

    Португальцы могут выйти на первое место в случае победы. Они на второй позиции с 13 очками и отстают от сербов на один пункт. При этом у них на одну игру меньше.

    Сборная Португалии выиграла в этой квалификации 4 поединка и в одном сыграла вничью.

    Хозяева разгромили Азербайджан (3:0, 1:0), одолели Исландию (2:1) и Люксембург (3:1). Также у них была ничья с Сербией (2:2).

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    В октябре для «красно-зеленых» это будет первая игра отборочного цикла. 9 октября они провели товарищеский поединок против сборной Катара и победили со счетом 3:0.

    Люксембург

    Сборная Люксембурга имеет 6 очков и даже до второй строчки гостям вряд ли удастся добраться.

    В первом же матче октябрьского сбора команда потерпела поражение от сербов со счетом 0:1. Это было второе поражение подряд и третье в рамках отборочного цикла.

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    • Ранее Люксембург проиграл Сербии с более громким счетом 1:4. Так что с лидерами у гостей игра не клеится. При этом они смогли обыграть Азербайджан 2:1 и Ирландию 1:0

    Сборная Люксембурга является единственной командой группы с нулевым показателем ничейных результатов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты все прекрасно демонстрируют — у Люксембурга нет шансов. 1.08 букмекеры дают на поебду Португалии, 12.00 — на ничью и 32.00 — на победу Люксембурга.

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    Сборная Португалии сыграет первый матч в октябре. Она настроена на победу, поскольку понимает, что ей надо догонять Сербию. Люксембург разгромно уступил лидеру группы и вряд ли сможет что-то противопоставить португальцам.

    Рекомендуем поставить на победу сборной Португалии с форой -2.5 за 1.77.

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    Португалия — Люксембург: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Португалия должна без проблем набрать 3 очка
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