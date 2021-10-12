Во вторник, 12 октября, в отборочном матче к ЧЕ-2023 года молодежная сборная Молдавии на своем поле примет сверстников из Гибралтара. Стартовый свисток буде дан в 19:00 по мск. Молдавия U21 — Гибралтар U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Молдавия U21

Молодежная сборная Молдавии в текущем квалификационном цикле провела уже четыре игры, набрав в них четыре балла и еще с двумя другими командами делит третью строку в группе.

Начали данную компанию молдаване с выездной мировой против одногодок из Уэльса, сыграв 0:0, после чего они поочередно уступили дома 0:2 Болгарии и 0:3 в гостях Нидерландам.

Несколько же дней тому назад Молдавия одержала свою первую победу в турнире, обыграв на своем поле Уэльс со счетом 1:0, забив единственный гол в середине первого тайма.

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У коллектива всего лишь две виктории за последние десять матчей с учетом всех турниров. Еще в этот период он шесть раз проиграл и два раза сыграл вничью.

Гибралтар U21

Молодежная сборная Гибралтара провела три поединка в данном отборочном цикле, проиграв во всех и не забив в них ни одного гола.

Сперва гибралтарцы поочередно с одинаковым счетом по 0:4 дважды были разгромлены сверстниками из Швейцарии, а накануне они крупно уступили на выезде болгарским одногодкам со счетом 0:5.

Сейчас у них 15-матчевая проигрышная серия с учетом всех проведенных турниров, в которой они забили всего лишь гол.

Последний раз положительного результата молодежка Гибралтара добивалась четыре года тому назад, одолев тогда дома Северную Македонию 1:0 в квалификации ЧЕ-2019.

Прогноз и ставка на Молдавия U21 — Гибралтар U21

В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам. На победу Молдавии U21 предлагают — 1.08.

На викторию Гибралтара U21 дают — 27.00, ничья оценена — в 9.40.

Молодежка Гибралтара насколько слаба, что даже неубедительная Молдавия на своем поле вполне может разгромить «карлика».