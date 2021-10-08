8 октября на «Сентенари» (Та-Кали) сборная Мальты примет сборную Словении в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 группы H. Встреча назначена на 21:45 по мск. Мальта — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мальта

Сборная Мальты набрала за 6 туров 4 очка и сейчас занимает пятое место в таблице. Даже в случае победы сильно турнирное положение команды не изменится.

В турнире у мальтийцев уже 4 поражения. Последний сбор они закончили серией из двух неудач. Хозяева проиграли 0:1 Словении и 0:2 России.

Предшествовала этой серии победа над сборной Кипра со счетом 3:0. Это была единственная победа команды. Если Мальта проиграет и в этот раз, то с большой долей вероятности лишится шансов на выход в основной этап турнира.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Всего у Мальты уже 3 поражения в последних четырех играх квалификации ЧМ-2022.

Словения

Сборная Словении набрала 7 очков и занимает четвертое место в таблице. На ее счету 2 победы, ничья и 3 поражения.

В рамка последнего сбора команда разошлась миром со Словакией (1:1), обыграла Мальту (1:0) и с разгромным счетом проиграла Хорватии (0:3).

Цифры у словенцев не совсем утешительные. Они не смогли выиграть в 4 из 5 предыдущих матчей отбора на ЧМ.

Также коллектив терпел поражение в последних шести гостевых играх квалификации на мундиаль.

Прогноз и ставки

На победу Мальты нам предлагают поставить с коэффициентом 8.00. На победу Словении букмекеры выставили котировку 1.57. Ничья оценена цифрой 3.50.

Словения обыгрывала Мальту в последних трех матчах отбора на ЧМ-2022, причем без пропущенных голов.

На сухую победу Словении можно поставить с коэффициентом 2.08.

При этом словенцы давно не забивали мальтийцам больше двух мячей. В нынешнем розыгрыше их потолок — это один забитый мяч за игру. Ставка — ИТ Словении меньше 1.5 за 1.74.