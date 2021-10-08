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    Словения продолжит гнаться за Словакией

    Мальта — Словения. Прогноз (к. 2.08) и ставки на футбол, отбор на ЧМ-2022, 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Мальта — Словения
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    Беньямин Шешко
    8 октября на «Сентенари» (Та-Кали) сборная Мальты примет сборную Словении в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 группы H. Встреча назначена на 21:45 по мск. Мальта — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 08 Октября 2021 года
    Мальта
  • Валлетта
    •  Мальта 21:45 Словения Словения
  • Любляна
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.00
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.53
  • Ставка!
    •

    Мальта

    Сборная Мальты набрала за 6 туров 4 очка и сейчас занимает пятое место в таблице. Даже в случае победы сильно турнирное положение команды не изменится.

    В турнире у мальтийцев уже 4 поражения. Последний сбор они закончили серией из двух неудач. Хозяева проиграли 0:1 Словении и 0:2 России.

    Предшествовала этой серии победа над сборной Кипра со счетом 3:0. Это была единственная победа команды. Если Мальта проиграет и в этот раз, то с большой долей вероятности лишится шансов на выход в основной этап турнира.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Всего у Мальты уже 3 поражения в последних четырех играх квалификации ЧМ-2022.

    Словения

    Сборная Словении набрала 7 очков и занимает четвертое место в таблице. На ее счету 2 победы, ничья и 3 поражения.

    В рамка последнего сбора команда разошлась миром со Словакией (1:1), обыграла Мальту (1:0) и с разгромным счетом проиграла Хорватии (0:3).

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  • 04/10/2021

    • Цифры у словенцев не совсем утешительные. Они не смогли выиграть в 4 из 5 предыдущих матчей отбора на ЧМ.

    Также коллектив терпел поражение в последних шести гостевых играх квалификации на мундиаль.

    Прогноз и ставки

    На победу Мальты нам предлагают поставить с коэффициентом 8.00. На победу Словении букмекеры выставили котировку 1.57. Ничья оценена цифрой 3.50.

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    Словения обыгрывала Мальту в последних трех матчах отбора на ЧМ-2022, причем без пропущенных голов.

    На сухую победу Словении можно поставить с коэффициентом 2.08.

    При этом словенцы давно не забивали мальтийцам больше двух мячей. В нынешнем розыгрыше их потолок — это один забитый мяч за игру. Ставка — ИТ Словении меньше 1.5 за 1.74.

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    Мальта — Словения: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Словения продолжит гнаться за Словакией
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