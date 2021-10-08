Мальта
Сборная Мальты набрала за 6 туров 4 очка и сейчас занимает пятое место в таблице. Даже в случае победы сильно турнирное положение команды не изменится.
В турнире у мальтийцев уже 4 поражения. Последний сбор они закончили серией из двух неудач. Хозяева проиграли 0:1 Словении и 0:2 России.
Предшествовала этой серии победа над сборной Кипра со счетом 3:0. Это была единственная победа команды. Если Мальта проиграет и в этот раз, то с большой долей вероятности лишится шансов на выход в основной этап турнира.
Всего у Мальты уже 3 поражения в последних четырех играх квалификации ЧМ-2022.
Словения
Сборная Словении набрала 7 очков и занимает четвертое место в таблице. На ее счету 2 победы, ничья и 3 поражения.
В рамка последнего сбора команда разошлась миром со Словакией (1:1), обыграла Мальту (1:0) и с разгромным счетом проиграла Хорватии (0:3).
Цифры у словенцев не совсем утешительные. Они не смогли выиграть в 4 из 5 предыдущих матчей отбора на ЧМ.
Также коллектив терпел поражение в последних шести гостевых играх квалификации на мундиаль.
Прогноз и ставки
На победу Мальты нам предлагают поставить с коэффициентом 8.00. На победу Словении букмекеры выставили котировку 1.57. Ничья оценена цифрой 3.50.
Словения обыгрывала Мальту в последних трех матчах отбора на ЧМ-2022, причем без пропущенных голов.
На сухую победу Словении можно поставить с коэффициентом 2.08.
При этом словенцы давно не забивали мальтийцам больше двух мячей. В нынешнем розыгрыше их потолок — это один забитый мяч за игру. Ставка — ИТ Словении меньше 1.5 за 1.74.