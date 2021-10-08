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    Молодые литовцы дожмут мальтийских сверстников?

    Литва U21 — Мальта U21. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Молодежный чемпионат Европы 2023, 8 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21 Прогнозы на Сборная Литвы Прогнозы на Сборная Мальты
    Прогноз и ставки на Литва U21 — Мальта U21
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    Марюс Станкявичюс
    Литва U21 сыграет на своем поле с Мальтой U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 8 октября, начало — в 18:30 мск. Литва U21 — Мальта U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа C 08 Октября 2021 года
    Литва U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа C
    •  Литва U21 18:30 Мальта U21 Мальта U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа C
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.65
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
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    Сборная Литвы U21

    Сборная Литвы U21 нынешний отборочный цикл откровенно проваливает. В двух стартовых матчах отбора прибалтийцы потерпели поражения.

    По итогам двух сыгранных туров сборная Литвы занимает последнее 6 место в турнирной таблице своей отборочной группы. Причем забили литовцы лишь однажды.

    В минувшем туре квалификации сборная Литва U21 уступила испанским сверстникам (0:2). Класс соперника сказался, и результат был ожидаем.

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    Нет сомнений, что в этой встрече литовцы постараются победить. Тем паче, соперник подопечным Марюса Станкявичюса вполне по зубам.

    Сборная Мальты U21

    Нынешний турнир сборная Мальты U21 проводит на вполне приличном уровне. Мальтийцы — отнюдь не аутсайдер своей группы, и даже вполне может побороться за 2 позицию.

    В двух поединках мальтийцы набрали 3 пункта. Причем забила команда 4 мяча, пропустив в свои ворота целых 7.

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  • 04/10/2021

    • Минувший тур Мальта U21 провела ужасно. Молодые россияне настреляли в ворота островитян 6 мячей.

    В общем, оборона у мальтийцев — явно слабое звено. Посмотрим, смогут ли воспользоваться этим прибалтийцы?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Литву U21 за 1.67, на ничью за 4.10, а на Мальту U21 — за 3.86.

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    Литовцы явно попытаются добыть свою первую викторию в отборе.

    Мальтийцы многовато пропускают, и вряд ли устоят в этом матче.

    Проблемы островитян в обороне не позволят им рассчитывать даже на ничью. Наши прогноз и ставка — Победа Литвы U21 во 2 тайме с коэффициентом 2.02.

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    Литва U21 — Мальта U21: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Молодые литовцы дожмут мальтийских сверстников?
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