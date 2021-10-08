Сборная Литвы U21
Сборная Литвы U21 нынешний отборочный цикл откровенно проваливает. В двух стартовых матчах отбора прибалтийцы потерпели поражения.
По итогам двух сыгранных туров сборная Литвы занимает последнее 6 место в турнирной таблице своей отборочной группы. Причем забили литовцы лишь однажды.
В минувшем туре квалификации сборная Литва U21 уступила испанским сверстникам (0:2). Класс соперника сказался, и результат был ожидаем.
Нет сомнений, что в этой встрече литовцы постараются победить. Тем паче, соперник подопечным Марюса Станкявичюса вполне по зубам.
Сборная Мальты U21
Нынешний турнир сборная Мальты U21 проводит на вполне приличном уровне. Мальтийцы — отнюдь не аутсайдер своей группы, и даже вполне может побороться за 2 позицию.
В двух поединках мальтийцы набрали 3 пункта. Причем забила команда 4 мяча, пропустив в свои ворота целых 7.
Минувший тур Мальта U21 провела ужасно. Молодые россияне настреляли в ворота островитян 6 мячей.
В общем, оборона у мальтийцев — явно слабое звено. Посмотрим, смогут ли воспользоваться этим прибалтийцы?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Литву U21 за 1.67, на ничью за 4.10, а на Мальту U21 — за 3.86.
Литовцы явно попытаются добыть свою первую викторию в отборе.
Проблемы островитян в обороне не позволят им рассчитывать даже на ничью. Наши прогноз и ставка — Победа Литвы U21 во 2 тайме с коэффициентом 2.02.