Литва U21 сыграет на своем поле с Мальтой U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 8 октября, начало — в 18:30 мск. Литва U21 — Мальта U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Литвы U21

Сборная Литвы U21 нынешний отборочный цикл откровенно проваливает. В двух стартовых матчах отбора прибалтийцы потерпели поражения.

По итогам двух сыгранных туров сборная Литвы занимает последнее 6 место в турнирной таблице своей отборочной группы. Причем забили литовцы лишь однажды.

В минувшем туре квалификации сборная Литва U21 уступила испанским сверстникам (0:2). Класс соперника сказался, и результат был ожидаем.

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Нет сомнений, что в этой встрече литовцы постараются победить. Тем паче, соперник подопечным Марюса Станкявичюса вполне по зубам.

Сборная Мальты U21

Нынешний турнир сборная Мальты U21 проводит на вполне приличном уровне. Мальтийцы — отнюдь не аутсайдер своей группы, и даже вполне может побороться за 2 позицию.

В двух поединках мальтийцы набрали 3 пункта. Причем забила команда 4 мяча, пропустив в свои ворота целых 7.

Минувший тур Мальта U21 провела ужасно. Молодые россияне настреляли в ворота островитян 6 мячей.

В общем, оборона у мальтийцев — явно слабое звено. Посмотрим, смогут ли воспользоваться этим прибалтийцы?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Литву U21 за 1.67, на ничью за 4.10, а на Мальту U21 — за 3.86.

Литовцы явно попытаются добыть свою первую викторию в отборе.

Мальтийцы многовато пропускают , и вряд ли устоят в этом матче.

Проблемы островитян в обороне не позволят им рассчитывать даже на ничью. Наши прогноз и ставка — Победа Литвы U21 во 2 тайме с коэффициентом 2.02.