В Вадуце на стадионе «Рейнпарк» сборная Лихтенштейна примет национальную команду Северной Македонии в 7-м туре отбора к ЧМ-2022. Игра состоится 8 октября и начнется в 21:45 по мск. Лихтенштейн — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна с один набранным очком после шести проведенных туров находится на последнем месте в своей группе, где наверняка и останется.

Этот единственный пункт лихтенштейнцы заработали в своей последней сыгранной встрече в данном турнире, расписав выездную мировую со сборной Армении, сыграв со счетом 1:1.

До этого «футбольный карлик» проиграл пять поединков квалификации с общим счетом 1:14. В этот период было и гостевое фиаско от своего предстоящего противника — 0:5.

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Отметим, что в отборочных циклах чемпионатов мира сборная Лихтенштейна за последние 20 матчей уступала в 19 из них при одном мировом исходе.

Северная Македония

Национальная команда Северной Македонии прошедшим летом приняла участие в чемпионате Европы, но выступила там крайне неудачно проиграв все три поединка.

В отборочном же цикле к чемпионату мира в Катаре «золотисто-красные» после шести туров идут на четвертой позиции в своей группе, имея в своем активе девять баллов, уступая два очка второй строке.

Стартовали македонцы в данном турнире с гостевого поражения от Румынии со счетом 2:3. После чего они разгромили в родных стенах Лихтенштейн 5:0 и сенсационно обыграли на выезде Германию со счетом 2:1.

А последующие три игры в турнире сборная Северной Македонии завершила мировыми исходами, поделив очки с Арменией 0:0, Исландией 2:2 и Румынией 0:0 в последнем игровом дне. Сейчас у нее 6-матчевая безвыигрышная серия, где было три фиаско и три мировые.

Между собой эти сборные провели десять игр, в которых девять раз выиграли македонцы и раз была ничья.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Северной Македонии предлагают — 1.19.

На викторию Лихтенштейна дают — 20.00, ничья оценена — в 8.30.

Скорее всего, македонцы возьмут в этой игре три очка, но учитывая невысокую результативность гостей, и тем более хозяев, в данной игре ожидаем 2-3 забитых мяча.