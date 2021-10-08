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    Македонцы победят прагматично

    Лихтенштейн — Северная Македония. Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, отбор ЧМ-2022, 8 октября 2021 года

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    Эгзиян Алиоски
    В Вадуце на стадионе «Рейнпарк» сборная Лихтенштейна примет национальную команду Северной Македонии в 7-м туре отбора к ЧМ-2022. Игра состоится 8 октября и начнется в 21:45 по мск. Лихтенштейн — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 08 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 8.00
  • 2
  • 1.15
  • Ставка!
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    Лихтенштейн

    Сборная Лихтенштейна с один набранным очком после шести проведенных туров находится на последнем месте в своей группе, где наверняка и останется.

    Этот единственный пункт лихтенштейнцы заработали в своей последней сыгранной встрече в данном турнире, расписав выездную мировую со сборной Армении, сыграв со счетом 1:1.

    До этого «футбольный карлик» проиграл пять поединков квалификации с общим счетом 1:14. В этот период было и гостевое фиаско от своего предстоящего противника — 0:5.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Отметим, что в отборочных циклах чемпионатов мира сборная Лихтенштейна за последние 20 матчей уступала в 19 из них при одном мировом исходе.

    Северная Македония

    Национальная команда Северной Македонии прошедшим летом приняла участие в чемпионате Европы, но выступила там крайне неудачно проиграв все три поединка.

    В отборочном же цикле к чемпионату мира в Катаре «золотисто-красные» после шести туров идут на четвертой позиции в своей группе, имея в своем активе девять баллов, уступая два очка второй строке.

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  • 04/10/2021

    • Стартовали македонцы в данном турнире с гостевого поражения от Румынии со счетом 2:3. После чего они разгромили в родных стенах Лихтенштейн 5:0 и сенсационно обыграли на выезде Германию со счетом 2:1.

    А последующие три игры в турнире сборная Северной Македонии завершила мировыми исходами, поделив очки с Арменией 0:0, Исландией 2:2 и Румынией 0:0 в последнем игровом дне. Сейчас у нее 6-матчевая безвыигрышная серия, где было три фиаско и три мировые.

    Между собой эти сборные провели десять игр, в которых девять раз выиграли македонцы и раз была ничья.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Северной Македонии предлагают — 1.19.

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    На викторию Лихтенштейна дают — 20.00, ничья оценена — в 8.30.

    Скорее всего, македонцы возьмут в этой игре три очка, но учитывая невысокую результативность гостей, и тем более хозяев, в данной игре ожидаем 2-3 забитых мяча.

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    Лихтенштейн — Северная Македония: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Македонцы победят прагматично
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