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    «Локомотив» переедет ростовчан?

    «Локомотив» — «Ростов». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, РПЛ, 3 октября 2021 года

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    Федор Смолов
    «Локомотив» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Октября 2021 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    «Локомотив» старается обозначить свое участие в чемпионской гонке. Вот только отставание от лидера «Зенита» составляет 6 очков.

    На данный момент подопечные Марко Николича находятся на 3 месте. Правда, плотность в верхней части турнирной таблицы довольно высокая.

    В минувшем туре «Локомотив» потерял очки. На выезде москвичи не сумели переиграть одного из аутсайдеров «Химки» (0:0).

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    На неделе железнодорожники уступили еще и в Лиге Европы «Лацио» (2:0). Серия без забитых мячей достигла трех матчей, без побед — уже четырех. Кризис…

    «Ростов»

    Эта команда стартовала в чемпионате катастрофически ужасно. Даже Юрию Семину не удалось изменить ситуацию, и опытный наставник уже покинул город на Дону.

    В минувшем туре «Ростов» вновь разочаровал результатом. Команда дома уступила «Ахмату» (1:2), а серия без побед достигла уже пяти матчей.

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  • 30/09/2021

    • Как бы там ни было, на текущий момент «Ростов» занимает предпоследнее 15 место с 6 очками в активе. При этом отставание от зоны стыков составляет всего один балл.

    Оборона ростовчан зачастую напоминает проходной двор. В 9 матчах команда пропустила уже 19 мячей, и наряду с «Арсеналом» это худший показатель в РПЛ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Локомотив» за 1.80, на ничью за 3.40, а на «Ростов» — за 5.00.

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    Команда Николича обязана побеждать, если хочет поучаствовать в чемпионской гонке.

    «Ростов» крайне неудачно обороняется, и вряд ли сдержит атаки москвичей.

    Имея в составе такого форварда, как Федор Смолов, хозяева в праве рассчитывать на итоговый успех. Наши прогноз и ставка — Фора «Локомотива» -0.75 с коэффициентом 2.05.

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    «Локомотив» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. «Локомотив» переедет ростовчан?
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