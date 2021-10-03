«Локомотив»
«Локомотив» старается обозначить свое участие в чемпионской гонке. Вот только отставание от лидера «Зенита» составляет 6 очков.
На данный момент подопечные Марко Николича находятся на 3 месте. Правда, плотность в верхней части турнирной таблицы довольно высокая.
В минувшем туре «Локомотив» потерял очки. На выезде москвичи не сумели переиграть одного из аутсайдеров «Химки» (0:0).
На неделе железнодорожники уступили еще и в Лиге Европы «Лацио» (2:0). Серия без забитых мячей достигла трех матчей, без побед — уже четырех. Кризис…
«Ростов»
Эта команда стартовала в чемпионате катастрофически ужасно. Даже Юрию Семину не удалось изменить ситуацию, и опытный наставник уже покинул город на Дону.
В минувшем туре «Ростов» вновь разочаровал результатом. Команда дома уступила «Ахмату» (1:2), а серия без побед достигла уже пяти матчей.
Как бы там ни было, на текущий момент «Ростов» занимает предпоследнее 15 место с 6 очками в активе. При этом отставание от зоны стыков составляет всего один балл.
Оборона ростовчан зачастую напоминает проходной двор. В 9 матчах команда пропустила уже 19 мячей, и наряду с «Арсеналом» это худший показатель в РПЛ.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Локомотив» за 1.80, на ничью за 3.40, а на «Ростов» — за 5.00.
Команда Николича обязана побеждать, если хочет поучаствовать в чемпионской гонке.
Имея в составе такого форварда, как Федор Смолов, хозяева в праве рассчитывать на итоговый успех. Наши прогноз и ставка — Фора «Локомотива» -0.75 с коэффициентом 2.05.