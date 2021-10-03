«Локомотив» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Локомотив» старается обозначить свое участие в чемпионской гонке. Вот только отставание от лидера «Зенита» составляет 6 очков.

На данный момент подопечные Марко Николича находятся на 3 месте. Правда, плотность в верхней части турнирной таблицы довольно высокая.

В минувшем туре «Локомотив» потерял очки. На выезде москвичи не сумели переиграть одного из аутсайдеров «Химки» (0:0).

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На неделе железнодорожники уступили еще и в Лиге Европы «Лацио» (2:0). Серия без забитых мячей достигла трех матчей, без побед — уже четырех. Кризис…

«Ростов»

Эта команда стартовала в чемпионате катастрофически ужасно. Даже Юрию Семину не удалось изменить ситуацию, и опытный наставник уже покинул город на Дону.

В минувшем туре «Ростов» вновь разочаровал результатом. Команда дома уступила «Ахмату» (1:2), а серия без побед достигла уже пяти матчей.

Как бы там ни было, на текущий момент «Ростов» занимает предпоследнее 15 место с 6 очками в активе. При этом отставание от зоны стыков составляет всего один балл.

Оборона ростовчан зачастую напоминает проходной двор. В 9 матчах команда пропустила уже 19 мячей, и наряду с «Арсеналом» это худший показатель в РПЛ.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Локомотив» за 1.80, на ничью за 3.40, а на «Ростов» — за 5.00.

Команда Николича обязана побеждать, если хочет поучаствовать в чемпионской гонке.

«Ростов» крайне неудачно обороняется , и вряд ли сдержит атаки москвичей.

Имея в составе такого форварда, как Федор Смолов, хозяева в праве рассчитывать на итоговый успех. Наши прогноз и ставка — Фора «Локомотива» -0.75 с коэффициентом 2.05.