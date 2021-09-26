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    Сможет ли «Барселона» прервать серию без побед?

    «Барселона» — «Леванте». Прогноз (к. 1.98) и ставка на матч чемпионата Испании 26 сентября 2021 года

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    Рональд Куман
    «Барселона» будет принимать «Леванте» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на «Камп Ноу» 26 сентября. Начало — в 17:15 мск. «Барселона» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Сентября 2021 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 17:15 Леванте Леванте
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    Коэффициенты на матч
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    «Барселона»

    «Барселона» в чемпионате Испании пока провела пять матчей (игра с «Севильей» была перенесена). Каталонцы не проигрывают, но и максимум очков набрать не смогли.

    «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» (4:2) и «Хетафе» (2:1), а также сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) и «Гранадой» (1:1). В предыдущем туре каталонцы поделили очки с «Кадисом» (0:0).

    В таблице Примеры «Барса» пока идет лишь седьмой. У команды в активе 9 очков, от лидирующего «Реала» каталонцы, имея матч в запасе, отстают уже на 7 очков.

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    Также каталонцы ранее стартовали в Лиге чемпионов, и здесь начало турнира вышло неудачным — 0:3 от «Баварии».

    На данный момент «Барса» не может выиграть в трех матчах подряд.

    «Леванте»

    «Леванте» в этом сезоне еще ни разу не удалось выиграть — в шести матчах чемпионата Испании у команды четыре ничьи при двух поражениях.

    В трех предыдущих турах два матча «Леванте» (против «Райо Вальекано» и «Эльче») завершились с одинаковым счетом 1:1, а встреча с «Сельтой» — поражением 0:2.

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    • В таблице Примеры «Леванте» располагается на 16-м месте — на расстоянии одного очка от зоны вылета.

    Отметим, что «Леванте» не удалось сохранить свои ворота сухими ни в одном из шести матчей Примеры.

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» дается коэффициент 1,46, на ничью — 5,50, а на победу «Леванте» — 6,70.

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    «Барселона» находится не в лучшей форме, а потому победа каталонцев не выглядит на 100 процентов очевидной.

    Наш прогноз и ставка на матч — «Барселона» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,98.

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    «Барселона» — «Леванте»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Барселона» прервать серию без побед?
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