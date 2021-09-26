«Барселона» будет принимать «Леванте» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на «Камп Ноу» 26 сентября. Начало — в 17:15 мск. «Барселона» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» в чемпионате Испании пока провела пять матчей (игра с «Севильей» была перенесена). Каталонцы не проигрывают, но и максимум очков набрать не смогли.

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» (4:2) и «Хетафе» (2:1), а также сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) и «Гранадой» (1:1). В предыдущем туре каталонцы поделили очки с «Кадисом» (0:0).

В таблице Примеры «Барса» пока идет лишь седьмой. У команды в активе 9 очков, от лидирующего «Реала» каталонцы, имея матч в запасе, отстают уже на 7 очков.

Все прогнозы на футбол

Также каталонцы ранее стартовали в Лиге чемпионов, и здесь начало турнира вышло неудачным — 0:3 от «Баварии».

На данный момент «Барса» не может выиграть в трех матчах подряд.

«Леванте»

«Леванте» в этом сезоне еще ни разу не удалось выиграть — в шести матчах чемпионата Испании у команды четыре ничьи при двух поражениях.

В трех предыдущих турах два матча «Леванте» (против «Райо Вальекано» и «Эльче») завершились с одинаковым счетом 1:1, а встреча с «Сельтой» — поражением 0:2.

В таблице Примеры «Леванте» располагается на 16-м месте — на расстоянии одного очка от зоны вылета.

Отметим, что «Леванте» не удалось сохранить свои ворота сухими ни в одном из шести матчей Примеры.

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» дается коэффициент 1,46, на ничью — 5,50, а на победу «Леванте» — 6,70.

«Барселона» находится не в лучшей форме, а потому победа каталонцев не выглядит на 100 процентов очевидной.

Наш прогноз и ставка на матч — «Барселона» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,98.