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    Будет ли у «Ротора» первая домашняя победа?

    «Ротор» — КАМАЗ. Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, ФНЛ, 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — КАМАЗ
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    «Ротор»
    В субботу, 25 сентября, в 13-м туре первой российской лиги в Волгограде местный «Ротор» сыграет против волгоградского КАМАЗа. Начало — в 16:00 по мск. «Ротор» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ротор»

    «Ротор» в минувшем сезоне выступал в Премьер-лиге, но не смог там удержаться, заняв предпоследнее место и понизился в классе. Команда до последнего могла сохранить свою прописку, но в последнем туре не добилась нужного результата.

    Пока в первенстве первой лиги коллектив из Волгограда выступает не лучшим образом, находясь в середине турнирной таблицы, выиграв три раза при трех поражениях и шести ничейных исходах.

    Несколько дней тому назад волжане проиграли в Москве «Велесу» со счетом 1:3, что стало для них вторым фиаско за последнее три встречи в рамках перовой российской лиги.

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    На своем поле в текущем сезоне ФНЛ «Ротор»еще не побеждал, пять раз сыграв вничью и потерпев одну неудачу.

    КАМАЗ

    КАМАЗ, который поднялся в прошлом сезоне из третьей лиги, в текущем розыгрыше ФНЛ идет на пару строк выше, чем предстоящий противник, имея на три балла больше.

    За 12 проведенных игр коллектив из Набережных Челнов идет также в середине турнирки, выиграв пять раз при трех ничейных исходах и четырех поражениях.

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    • К данной встрече команда подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой он раз сыграла вничью дважды уступила. Один из проигрышей был в минувшем туре дома от «Нефтехимика» — 0:1.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше ФНЛ КАМАЗ еще не проигравал, дважды сыграв вничью и добившись одной виктории.

    Прогноз и ставка на «Ротор» — КАМАЗ

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ротора» — 1.57, победа КАМАЗа — 5.90, ничья — 4.10.

    Прогнозируем, что волгоградцы наконец-то добудут первую домашнюю победу, обыграв соседа по турнирке минимум с разницей в один мяч.

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    «Ротор» — КАМАЗ: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли у «Ротора» первая домашняя победа?
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