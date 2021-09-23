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    «Андерлехт» оставит ни с чем «Гент»?

    «Андерлехт» — «Гент». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Бельгии, 23 сентября 2021 года

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    Венсан Компани
    «Андерлехт» сыграет на своем поле с «Гентом» в рамках 5-го тура чемпионата Бельгии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 21:45 мск. «Андерлехт» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Андерлехт»

    «Андерлехт» в нынешнем сезоне постарается выступить куда ярче, чем в предыдущем. Брюссельцы настроены очень серьезно, и это заметно по настрою команды.

    Правда, «Андерлехт» пока занимает только 5 место в турнирной таблице чемпионата. На текущий момент в активе у команды 13 очков по итогам семи сыгранных матчей.

    В минувшем туре «Андерлехт» продемонстрировал отличный футбол. На выезде минимально был обыгран «Стандард».

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    Причем до того брюссельцы успели еще и деклассировать «Мехелен» (7:2). Видно, что команда оживает, да и летние трансферы пришлись ко двору.

    «Гент»

    Эта команда стала едва ли не главным разочарованием начала чемпионата Бельгии. «Гент» внезапно опустился почти на самое дно турнирной таблицы.

    На текущий момент «Гент» занимает непривычное для себя 16 место. В активе у команды только 7 набранных очков при, заметьте, положительной разнице забитых и пропущенных мячей (13:10).

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    • В предыдущем туре чемпионата «Гент» вновь удручил как игрой, так и результатом. Команда минимально уступила «Кортрейку».

    Наверняка сказалась усталость от соревнований на нескольких фронтах. До того команда провела непростой поединок в Лиге конференций, где обыграла эстонскую «Флору» (0:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Андерлехт» за 2.15, на ничью за 3.40, а на «Гент» — за 2.90.

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    Брюссельцы уже почти три года не обыгрывают «Гент», стало быть, пришло время прерывать серию неудач.

    «Гент» провалил старт чемпионата, к тому же испытывает проблемы в обороне.

    Хозяева на данный момент смотрятся сильнее оппонента, к тому же имеют в составе нескольких сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Андерлехта» с коэффициентом 2.15.

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    «Андерлехт» — «Гент»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 23.09.2021. Прогнозы на футбол. «Андерлехт» оставит ни с чем «Гент»?
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