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    Сможет ли «Ренн» прервать серию поражений?

    «Ренн» — «Клермон». Прогноз (к. 1.83) и ставки на чемпионат Франции 22 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Клермон»
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    «Ренн» проиграл три предыдущих матча в чемпионате со счетом 0:2
    «Ренн» сыграет на своем поле против «Клермона» в рамках седьмого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 20:00 мск. «Ренн» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Сентября 2021 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 20:00 Клермон Клермон
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Ренн»

    «Ренн» после шести туров находится в турнирной таблице на 16-м месте. Пока что в активе хозяев всего лишь пять очков.

    Команда Брюно Женезьо неплохо начала, но после этого потерпела три поражения кряду. В прошлом туре «Ренн» проиграл «Марселю», а перед этим уступил «Анже» и «Реймсу».

    Интересно, что во всех случаях «Ренн» проиграл со счетом 0:2.

    При этом в групповом этапе Лиги конференций «Ренн» начал с домашней ничьей против «Тоттенхэма».

    «Клермон»

    Тем временем «Клермон» после шести сыгранных матчей занимает шестое место, опережая ближайшего соперника на четыре очка.

    «Клермон» стартовал с двух побед — над «Бордо» и «Труа». После этого дебютант высшего дивизиона пока не выигрывал.

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    Но провалов у команды Паскаля Гастьена не было. В четырех предыдущих встречах «Клермон» проиграл только «Пари Сен-Жермен» (0:4).

    В остальных трех матчах были ничьи с «Лионом», «Мецем» и «Брестом».

    Прогноз и ставка

    На «Ренн» в этом матче можно поставить за 2.04, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Клермона» — за 3.72.

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    Один из тех матчей, где в исходы лучше не лезть. Здесь може случиться все что угодно.

    Ставка — обе команды забьют за 1.83.

    «Клермон» часто пропускает, но при этом и забивает регулярно. Перед этим гости не смогли отличиться только в игре против «ПСЖ».

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    «Ренн» — «Клермон»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ренн» прервать серию поражений?
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