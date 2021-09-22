«Ренн» сыграет на своем поле против «Клермона» в рамках седьмого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 20:00 мск. «Ренн» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Ренн» после шести туров находится в турнирной таблице на 16-м месте. Пока что в активе хозяев всего лишь пять очков.

Команда Брюно Женезьо неплохо начала, но после этого потерпела три поражения кряду. В прошлом туре «Ренн» проиграл «Марселю», а перед этим уступил «Анже» и «Реймсу».

Интересно, что во всех случаях «Ренн» проиграл со счетом 0:2.

При этом в групповом этапе Лиги конференций «Ренн» начал с домашней ничьей против «Тоттенхэма».

«Клермон»

Тем временем «Клермон» после шести сыгранных матчей занимает шестое место, опережая ближайшего соперника на четыре очка.

«Клермон» стартовал с двух побед — над «Бордо» и «Труа». После этого дебютант высшего дивизиона пока не выигрывал.

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Но провалов у команды Паскаля Гастьена не было. В четырех предыдущих встречах «Клермон» проиграл только «Пари Сен-Жермен» (0:4).

В остальных трех матчах были ничьи с «Лионом», «Мецем» и «Брестом».

Прогноз и ставка

На «Ренн» в этом матче можно поставить за 2.04, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Клермона» — за 3.72.

Один из тех матчей, где в исходы лучше не лезть. Здесь може случиться все что угодно.

Ставка — обе команды забьют за 1.83.

«Клермон» часто пропускает, но при этом и забивает регулярно. Перед этим гости не смогли отличиться только в игре против «ПСЖ».