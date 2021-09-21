«Осер»
«Осер» в прошлом розыгрыше Лиги 2 вел борьбу за повышения в классе, но в итоге стал шестым, всего на два балла отстав от «Парижа», попавшего в зону плей-офф.
В текущем розыгрыше второго французского дивизиона бургундцы по итогам восьми туров имеют в своей копилке 15 баллов и находятся на четвертой строке в турнирке, отставая на пять баллов от лидера.
Начал коллектив первенство с двух викторий подряд, после чего дважды сыграл вничью и потерпел пока единственное поражение в сезоне, уступив в родных стенах «Генгаму» со счетом 1:2.
В последующих трех игровых днях «Осер» добился двух крупных побед, а в минувшей игре он расписал мировую с «Кевийи Руан» 0:0 в гостях. С учетом еще прошлого сезона у коллективы только одна неудача за 12 встреч в Лиге 2.
«Родез»
«Родез» в минувшем сезоне с большими трудностями смог сохранить свою прописку в Лиге 2, опередив опасную зону всего лишь на два очка.
В текущем же розыгрыше второго французского дивизиона аверонцы пока находятся в первой части турнирной таблицы, набрав в восьми играх 12 баллов, трижды победив при трех ничьих и двух фиаско.
В своей последней встрече первенства «золотисто-красные» на своей арене уступили одному из лидеров — «Аяччо» 0:2. Данной неудачей они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию.
У «Родеза» с учетом еще прошлого сезона всего три виктории за 17 матчей в рамках Лиги 2. Еще в этот период было три проигрыша и аж 11 мировых результатов.
В минувшем сезоне «Осер» в играх с «Родезом» набрал лишь очко, проиграв 0:1 дома и расписав гостевую мировую со счетом 2:2.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Осера» предлагают — 1.93.
На викторию «Родеза» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.60.
Прогнозируем, что в родных стенах один из претендентов на повышение обыграет середняка лиги, который в прошлом сезоне чудом избежал вылета.