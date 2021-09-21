Во вторник, 21 сентября, в 9-м туре второго французского дивизиона «Осер» на своем поле примет «Родез». Встреча начнется в 21:00 по мск. «Осер» — «Родез»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осер»

«Осер» в прошлом розыгрыше Лиги 2 вел борьбу за повышения в классе, но в итоге стал шестым, всего на два балла отстав от «Парижа», попавшего в зону плей-офф.

В текущем розыгрыше второго французского дивизиона бургундцы по итогам восьми туров имеют в своей копилке 15 баллов и находятся на четвертой строке в турнирке, отставая на пять баллов от лидера.

Начал коллектив первенство с двух викторий подряд, после чего дважды сыграл вничью и потерпел пока единственное поражение в сезоне, уступив в родных стенах «Генгаму» со счетом 1:2.

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В последующих трех игровых днях «Осер» добился двух крупных побед, а в минувшей игре он расписал мировую с «Кевийи Руан» 0:0 в гостях. С учетом еще прошлого сезона у коллективы только одна неудача за 12 встреч в Лиге 2.

«Родез»

«Родез» в минувшем сезоне с большими трудностями смог сохранить свою прописку в Лиге 2, опередив опасную зону всего лишь на два очка.

В текущем же розыгрыше второго французского дивизиона аверонцы пока находятся в первой части турнирной таблицы, набрав в восьми играх 12 баллов, трижды победив при трех ничьих и двух фиаско.

В своей последней встрече первенства «золотисто-красные» на своей арене уступили одному из лидеров — «Аяччо» 0:2. Данной неудачей они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию.

У «Родеза» с учетом еще прошлого сезона всего три виктории за 17 матчей в рамках Лиги 2. Еще в этот период было три проигрыша и аж 11 мировых результатов.

В минувшем сезоне «Осер» в играх с «Родезом» набрал лишь очко, проиграв 0:1 дома и расписав гостевую мировую со счетом 2:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Осера» предлагают — 1.93.

На викторию «Родеза» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.60.

Прогнозируем, что в родных стенах один из претендентов на повышение обыграет середняка лиги, который в прошлом сезоне чудом избежал вылета.