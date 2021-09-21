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    Бургундцы пополнится тремя очками

    «Осер» — «Родез». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, Чемпионат Франции, 21 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Осер» — «Родез»
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    Футболист «Осера»
    Во вторник, 21 сентября, в 9-м туре второго французского дивизиона «Осер» на своем поле примет «Родез». Встреча начнется в 21:00 по мск. «Осер» — «Родез»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Осер»

    «Осер» в прошлом розыгрыше Лиги 2 вел борьбу за повышения в классе, но в итоге стал шестым, всего на два балла отстав от «Парижа», попавшего в зону плей-офф.

    В текущем розыгрыше второго французского дивизиона бургундцы по итогам восьми туров имеют в своей копилке 15 баллов и находятся на четвертой строке в турнирке, отставая на пять баллов от лидера.

    Начал коллектив первенство с двух викторий подряд, после чего дважды сыграл вничью и потерпел пока единственное поражение в сезоне, уступив в родных стенах «Генгаму» со счетом 1:2.

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    В последующих трех игровых днях «Осер» добился двух крупных побед, а в минувшей игре он расписал мировую с «Кевийи Руан» 0:0 в гостях. С учетом еще прошлого сезона у коллективы только одна неудача за 12 встреч в Лиге 2.

    «Родез»

    «Родез» в минувшем сезоне с большими трудностями смог сохранить свою прописку в Лиге 2, опередив опасную зону всего лишь на два очка.

    В текущем же розыгрыше второго французского дивизиона аверонцы пока находятся в первой части турнирной таблицы, набрав в восьми играх 12 баллов, трижды победив при трех ничьих и двух фиаско.

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  • 17/09/2021

    • В своей последней встрече первенства «золотисто-красные» на своей арене уступили одному из лидеров — «Аяччо» 0:2. Данной неудачей они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию.

    У «Родеза» с учетом еще прошлого сезона всего три виктории за 17 матчей в рамках Лиги 2. Еще в этот период было три проигрыша и аж 11 мировых результатов.

    В минувшем сезоне «Осер» в играх с «Родезом» набрал лишь очко, проиграв 0:1 дома и расписав гостевую мировую со счетом 2:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Осера» предлагают — 1.93.

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    На викторию «Родеза» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.60.

    Прогнозируем, что в родных стенах один из претендентов на повышение обыграет середняка лиги, который в прошлом сезоне чудом избежал вылета.

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    «Осер» — «Родез»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Прогнозы на футбол. Бургундцы пополнится тремя очками
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