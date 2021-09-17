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    Сможет ли «Герта» обыграть худшую команду Бундеслиги?

    «Герта» — «Гройтер Фюрт». Прогноз (к. 2.59) и ставки на чемпионат Германии 17 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Гройтер Фюрт»
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    «Герта»
    Берлинская «Герта» сыграет на своем поле против «Гройтер Фюрта» в пятом туре чемпионата Германии. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 21:30 мск. «Герта» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Герта»

    «Герта» в начале сезона, как обычно, никуда не спешит. После четырех туров клуб из Берлина занимает всего лишь 16 место.

    Впрочем, команда потихоньку начинает просыпаться. В прошлом туре «Герта» одержала гостевую победу над «Бохумом» — 3:1.

    Перед этим все-таки было три поражения кряду. Команда Паля Дардаи проиграла «Кельну», «Вольфсбургу» и «Баварии».

    «Герта» в четырех матчах пропустила 11 мячей. При этом берлинцы не смогли забить только в игре с «Баварией».

    «Гройтер Фюрт»

    Тем временем «Гройтер Фюрт» начал еще хуже. Только что вернувшийся в элитный дивизион клуб находится на последней строчке.

    «Гройтер Фюрт» смог не проиграть только в домашнем матче с «Арминией». Встреча завершилась вничью.

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    В остальных случаях были поражения — от «Штутгарта», «Майнца» и «Вольфсбурга».

    «Гройтер Фюрт» в четырех матчах тоже пропустил 11 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Герту» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Гройтер Фюрт» — за 4.85.

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    Обе команды абсолютно не впечатляют, но хозяева все же получше выглядят. Скажем, не так безнадежно, как гости, которым будет крайне сложно не вылететь обратно во вторую Бундеслигу.

    Ставка — победа «Герты» за 1.75.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Герты» + тотал матча больше 2,5 за 2.59.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Герта» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 17.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Герта» обыграть худшую команду Бундеслиги?
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