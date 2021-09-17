«Герта»
«Герта» в начале сезона, как обычно, никуда не спешит. После четырех туров клуб из Берлина занимает всего лишь 16 место.
Впрочем, команда потихоньку начинает просыпаться. В прошлом туре «Герта» одержала гостевую победу над «Бохумом» — 3:1.
Перед этим все-таки было три поражения кряду. Команда Паля Дардаи проиграла «Кельну», «Вольфсбургу» и «Баварии».
«Герта» в четырех матчах
«Гройтер Фюрт»
Тем временем «Гройтер Фюрт» начал еще хуже. Только что вернувшийся в элитный дивизион клуб находится на последней строчке.
«Гройтер Фюрт» смог не проиграть только в домашнем матче с «Арминией». Встреча завершилась вничью.
В остальных случаях были поражения — от «Штутгарта», «Майнца» и «Вольфсбурга».
«Гройтер Фюрт» в четырех матчах
Прогноз и ставка
На «Герту» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Гройтер Фюрт» — за 4.85.
Обе команды абсолютно не впечатляют, но хозяева все же получше выглядят. Скажем, не так безнадежно, как гости, которым будет крайне сложно не вылететь обратно во вторую Бундеслигу.
Ставка — победа «Герты» за 1.75.
Также можно рассмотреть ставку на победу «Герты» + тотал матча больше 2,5 за 2.59.