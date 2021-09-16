«Мура»
«Мура» еще в начале июля прошла в первом раунде квалификации Лиги чемпионов «Шкендию». Словенцы обыграли македонский клуб по сумме двух матчей с общим счетом 6:0.
Дальше было противостояние с «Лудогорцем». Матч на поле «Муры» завершился вничью, а в Болгарии победу одержали хозяева.
После этого «Мура» оказалась в квалификации Лиги Европы. Сначала словенцы с трудом прошли литовский «Жальгирис», после чего дважды уступили австрийскому «Штурму».
«Мура» не смогла забить только в двух из десяти предыдущих матчей.
«Витесс»
«Витесса» тоже пришлось участвовать в квалификации Лиги конференций. У клуба из Арнема было два очень напряженных противостояния.
В первом «Витесс» обыграл по сумме двух матчей ирландский «Дандолк». После домашней ничьей 2:2 нидерландцы выиграли в гостях 2:1.
В заключительном раунде «Витессу» противостоял «Андерлехт». В Брюсселе встреча завершилась вничью 3:3, а на своем поле бывшая команда Леонида Слуцкого выиграла 2:1.
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Нидерландов «Витесс» после четырех туров занимает девятое место.
Прогноз и ставка
На «Муру» в этом матче можно поставить за 4.80, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Витесса» — за 1.67.
Матчи против «Андерлехта» показали, что «Витесс» достаточно серьезный соперник. «Муре» точно будет нелегко.
Ставка — победа «Витесса» + тотал больше 2,5 за 2.52.