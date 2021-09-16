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    Сможет ли «Витесс» обыграть «Муру»?

    «Мура» — «Витесс». Прогноз (к. 2.52) и ставки на Лигу конференций 16 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций
    Прогноз и ставки на «Мура» — «Витесс»
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    «Витесс»
    Словенская «Мура» сыграет на своем поле с нидерландским «Витессом» в первом туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Мура» — «Витесс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мура»

    «Мура» еще в начале июля прошла в первом раунде квалификации Лиги чемпионов «Шкендию». Словенцы обыграли македонский клуб по сумме двух матчей с общим счетом 6:0.

    Дальше было противостояние с «Лудогорцем». Матч на поле «Муры» завершился вничью, а в Болгарии победу одержали хозяева.

    После этого «Мура» оказалась в квалификации Лиги Европы. Сначала словенцы с трудом прошли литовский «Жальгирис», после чего дважды уступили австрийскому «Штурму».

    «Мура» не смогла забить только в двух из десяти предыдущих матчей.

    «Витесс»

    «Витесса» тоже пришлось участвовать в квалификации Лиги конференций. У клуба из Арнема было два очень напряженных противостояния.

    В первом «Витесс» обыграл по сумме двух матчей ирландский «Дандолк». После домашней ничьей 2:2 нидерландцы выиграли в гостях 2:1.

    В заключительном раунде «Витессу» противостоял «Андерлехт». В Брюсселе встреча завершилась вничью 3:3, а на своем поле бывшая команда Леонида Слуцкого выиграла 2:1.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Нидерландов «Витесс» после четырех туров занимает девятое место.

    Прогноз и ставка

    На «Муру» в этом матче можно поставить за 4.80, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Витесса» — за 1.67.

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    Матчи против «Андерлехта» показали, что «Витесс» достаточно серьезный соперник. «Муре» точно будет нелегко.

    Ставка — победа «Витесса» + тотал больше 2,5 за 2.52.

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    «Мура» — «Витесс»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Витесс» обыграть «Муру»?
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