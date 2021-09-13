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    Голевое изобилие в Гранаде?

    «Гранада» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Примера, 13 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Бетис»
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    Хоакин
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 23:00 мск. «Гранада» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Сентября 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 23:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Гранада»

    Эта команда борется за выживание в Примере. Впрочем, такая диспозиция не делает «Гранаду» стопроцентным аутсайдером.

    На данный момент «Гранада» находится на 17 месте в турнирной таблице. При этом забила команда только один мяч, пропустив уже 5.

    Правда, в минувшем туре «Гранада» была разгромлена. Постарался столь же скромный «Райо Вальекано», отгрузивший в ворота команды четыре мяча.

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    С «Бетис» команда играет с переменным успехом. Из пяти последних поединков «Гранада» добыла две победы при двух же поражениях.

    «Бетис»

    «Бетис» нынешний чемпионат начал на привычном для себя уровне. Севильцы окопались чуть ниже экватора турнирной таблицы Примеры.

    На текущий момент «Бетис» занимает 14 место в турнирной таблице. При этом в активе у команды, в которой до сих пор блещет суперветеран Хоакин, 2 очка.

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    • В минувшем же туре «Бетис» дал бой «Реалу». Дома команда почти час сдерживала атаки «сливочных», но, все же, уступила минимально.

    Севильцы наверняка отошли от стартовых неудач. Так что в этом поединке «Бетис», как минимум, забьет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 2.43, на ничью за 3.42, а на «Гранаду» — за 3.10.

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    Хозяева в минувшем туре были разгромлены, и едва ли успеют отойти от той коллизии.

    Гости намереваются добыть первую победу, так что стоит ожидать от них активности у ворот соперника.

    Обе команды постараются добыть первую викторию в сезоне, для чего нужно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.18.

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    «Гранада» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 13.09.2021. Прогнозы на футбол. Голевое изобилие в Гранаде?
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