В третьем туре чемпионата Германии «Штутгарт» будет принимать «Фрайбург». Матч пройдет на «Мерседес-Бенц Арене» 28 августа. Начало встречи — в 16:30 мск. «Штутгарт» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

Клуб из одноименного города взял 3 очка в двух матчах, забил и пропустил по 5 голов и оказался на десятом месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Официальный сезон «Штутгарт» начал с 1/32 финала Кубка Германии. На выезде команда Пеллегрино Матараццо противостояла «БФК Динамо» и разгромила представителей Региональной лиги — 6:0.

В чемпионате Германии «Штутгарт» также стартовал мощно. На «Мерседес-Бенц Арене» «автозаводцы» раскатали новичков Бундеслиги — «Гройтер Фюрт» (5:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

А вот во второй игре чемпионата ребята Пеллегрино Матараццо сами пережили разгром. Случилось это на «Ред Булл Арене» в поединке с «Лейпцигом» (0:4).

«Фрайбург»

Первую игру сезона «Фрайбург» также провел в рамках Кубка Германии, 1/32 финала. Его соперником оказался «Вюрцбургер Кикерс». Представитель Бундеслиги был сильнее (1:0).

В стартовой встрече чемпионата Германии подопечные Кристиана Штрайха встретились с «Арминией». Гостевой для «Фрайбурга» поединок закончился с нулями на табло — 0:0.

Во втором матче Бундеслиги «Фрайбург» подарил всем любителям немецкого футбола сенсацию. В родных стенах он одержал победу над «Боруссией» Д (2:1).

После двух туров чемпионата коллектив Кристиана Штрайха имеет 4 очка на счету и довольно скромную разницу голов — 2:1. В таблице он находится на пятой строчке.

Прогноз и ставка

Победа «Штутгарта» оценивается в 2.23, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.76, а на победу «Фрайбурга» — 3.20.

В стартовых играх «Штутгарт» продемонстрировал противоположные результаты. В матче с аутсайдером «автозаводцы» смотрелись здорово, а с более сложным оппонентом были проблемы.