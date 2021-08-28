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    На выезде «Фрайбург» станет играть первым номером?

    «Штутгарт» — «Фрайбург». Прогноз и ставка (к. 2.14) на футбольный матч немецкой Бундеслиги 28 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Фрайбург»
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    Нильс Петерсен
    В третьем туре чемпионата Германии «Штутгарт» будет принимать «Фрайбург». Матч пройдет на «Мерседес-Бенц Арене» 28 августа. Начало встречи — в 16:30 мск. «Штутгарт» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Августа 2021 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 16:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.25
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  • 3.50
  • 2
  • 3.15
  • Ставка!
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    «Штутгарт»

    Клуб из одноименного города взял 3 очка в двух матчах, забил и пропустил по 5 голов и оказался на десятом месте в турнирной таблице Бундеслиги.

    Официальный сезон «Штутгарт» начал с 1/32 финала Кубка Германии. На выезде команда Пеллегрино Матараццо противостояла «БФК Динамо» и разгромила представителей Региональной лиги — 6:0.

    В чемпионате Германии «Штутгарт» также стартовал мощно. На «Мерседес-Бенц Арене» «автозаводцы» раскатали новичков Бундеслиги — «Гройтер Фюрт» (5:1).

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    А вот во второй игре чемпионата ребята Пеллегрино Матараццо сами пережили разгром. Случилось это на «Ред Булл Арене» в поединке с «Лейпцигом» (0:4).

    «Фрайбург»

    Первую игру сезона «Фрайбург» также провел в рамках Кубка Германии, 1/32 финала. Его соперником оказался «Вюрцбургер Кикерс». Представитель Бундеслиги был сильнее (1:0).

    В стартовой встрече чемпионата Германии подопечные Кристиана Штрайха встретились с «Арминией». Гостевой для «Фрайбурга» поединок закончился с нулями на табло — 0:0.

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  • 23/08/2021

    • Во втором матче Бундеслиги «Фрайбург» подарил всем любителям немецкого футбола сенсацию. В родных стенах он одержал победу над «Боруссией» Д (2:1).

    После двух туров чемпионата коллектив Кристиана Штрайха имеет 4 очка на счету и довольно скромную разницу голов — 2:1. В таблице он находится на пятой строчке.

    Прогноз и ставка

    Победа «Штутгарта» оценивается в 2.23, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.76, а на победу «Фрайбурга» — 3.20.

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    В стартовых играх «Штутгарт» продемонстрировал противоположные результаты. В матче с аутсайдером «автозаводцы» смотрелись здорово, а с более сложным оппонентом были проблемы.

    «Фрайбург» же пока один из лучших по игре в защите, поэтому вскрыть его оборону будет сложно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.14.

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    «Штутгарт» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. На выезде «Фрайбург» станет играть первым номером?
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